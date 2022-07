Rassegna stampa: ma in Ferrari è davvero tornata la pace?

La domandona del giorno è ama in Ferrari è davvero tornata la pace? Oppure Charles e Carlos continueranno a combattere tra loro e a regalare punti a Verstappen? Di questo (e di Zhou) si parla sui quotidiani italiani oggi.

La pace non durerà molto. L’impressione è che la Ferrari abbia in casa due piloti disposti a combattere tra di loro piuttosto che aiutarsi a vicenda. Lo vedi dagli sguardi, lo deduci dalle dichiarazioni alla vigilia del Gran premio d’Austria che domani metterà in palio anche i punti della Sprint Race. “La vittoria di Silverstone non ha fatto che aumentare la mia fame. Non vedo l’ora di vincere ancora”, ha detto Carlos Sainz, il secondo che non si sente un secondo. Chi pensava che Charles si sarebbe accontentato della prima vittoria si sbaglia di grosso. Charles si sente in lotta per il titolo, esattamente come Leclerc e Verstappen. Non vuole mollare di un millimetro. Binotto può andare a cena con chi vuole, ma alla fine non darà direttive chiare il pasticcio è assicurato.Tanti che Perez ha commentato: “La lotta tra Leclerc è Sainz è un esempio per tutti”, gli piacerebbe poterlo fare anche lui con Max.

“Credo ancora nel mondiale, Abbiamo il potenziale per vincerlo. Ci credo ancora come prima”, ha commentato Leclerc nella conferenza austriaca. “Sento il supporto della squadra anche se nelle ultime gare le cose non sono andate esattamente come avrei voluto”. Charles è tornato anche sulla cena di Monte Carlo (“Ha pagato Mattia, ma va sempre così è lui che invita…”): “Sono contento che sia venuto pechè per me è un momento difficile. Ero passato da 46 punti di vantaggio a 43 di distacco. Abbiamo parlato delle ultime gare e del campionato e abbiamo anche cambiato qualcosa nelle procedure in caso di intervento della Safety Car”. Sulla pista di casa della Red Bull, un’altra dopo quella di Silverstone, per la Ferrari è già ora di un nuovo esame. Non sarà facile superarlo.