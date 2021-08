Rassegna stampa tra Max, Lewis, la Rossa e Rossi

«Sarebbe divertente la F1 a Le Mans. Non credo che gli ingegneri dovrebbero dannarsi troppo l’anima per trovare l’assetto giusto. Non so se sarebbe possibile per ragioni di sicurezza. Probabilmente bisognerebbe cambiare qualcosa nel tracciato, perché in alcuni punti verrebbe considerato troppo veloce e troppo stretto per i nostri standard».

Fernando Alonso