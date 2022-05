Ricordando Villeneuve: ecco lo speciale di Sky

Ricordando Gilles a quarant’anni dalla sua scomparsa. La Rai manderà in onda uno speciale il 10 maggio (due giorni dopo l’anniversario. boh) Sky invece gli ha dedicato la nuova puntata speciale del magazine “L’uomo della domenica”. La narrazione di Giorgio Porrà rievoca il mito dell’Aviatore, il pilota più amato da Enzo Ferrari e rimasto nei cuori di tutti i ferraristi.

“Vita e voli e sogni di Gilles Villeneuve – scrive Porrà -, la cui stella continua a brillare anche a quarant’anni dalla morte in pista, a Zolder, in Belgio, quel maledetto 8 Maggio, giorno tra i più drammatici nella storia della Formula Uno.”

La complessa personalità del campione, il suo forte rapporto con il Drake, la dinamica tecnica e psicologica del fatale epilogo sono elementi di un racconto avvincente e condito da riferimenti letterari, cinematografici e musicali, oltre che dalle testimonianze di esperti del settore e collaboratori del pilota.

Tra gli intervistati della puntata, l’ex meccanico Pietro Corradini che ha vissuto dai box i gran premi di Gilles. Poi Jonathan Giacobazzi figlio di uno sponsor storico della Rossa e oggi dirigente sportivo Ferrari, che confessa come il canadese sia stato il suo supereroe quando era bambino, tanto da indirizzare la sua vita adulta verso la Formula Uno. Anche l’ingegnere Dario Calzavara, ex Team Manager della scuderia di Maranello, ricorda i suoi anni giovanili accanto a Gilles. Dalle loro testimonianze, come da quelle dei commentatori Sky Sport Leo Turrini e Umberto Zapelloni, emergono dettagli tecnici sorprendenti e toccanti sulla parabola del protagonista

Contribuiscono al ritratto i ricordi di Jacques Villeneuve (campione del mondo F1 del 1997) e alcune battute di una recentissima intervista alla madre Joann, come anticipazione del documentario in lavorazione “Villeneuve Pironi” di Torquil Jones (2022), prossimamente in onda su Sky e Now.

“Il mio passato è pieno di dolore e di tristi ricordi: mio padre, mia madre, mio fratello e mio figlio. Ora quando mi guardo indietro vedo tutti quelli che ho amato. E tra loro vi è anche questo grande uomo, Gilles Villeneuve. Io gli volevo bene”. ENZO FERRARI

“Indimenticabile Villeneuve – commenta ancora il testo di Porrà -. E il motivo è semplice da spiegare. Perché nessuno, come lui, ha cucito velocità e sentimento, purezza e incoscienza, e perché il suo mito è sopravvissuto a tutto, all’oblio, alle mode, alla revisione dei giudizi.”

Gilles era una persona veramente seria, quella volta che vinse a Montecarlo ci invitò a casa sua a cena, si stava scalzi, non si poteva fumare e lui ci onorò suonando la tromba”. PIETRO CORRADINI

La narrazione de “L’uomo della domenica” lo accosta ad altre personalità leggendarie come quelle di Enzo Ferrari, di Tazio Nuvolari di cui ricorre quest’anno il 130° anniversario della nascita, poi di Niki Lauda, due volte campione del Cavallino e naturalmente del figlio Jacques Villeneuve, più vincente ma inesorabilmente meno carismatico dell’indimenticabile Gilles.

Se Villeneuve potesse tornare indietro, vivere di nuovo la sua vita, penso che farebbe esattamente le stesse cose”. JODY SCHECKTER

Nella versione On-demand della puntata dedicata al “canadese volante” saranno presenti contenuti extra e un maggior numero di interviste, per una durata complessiva di circa ’70 minuti, sempre con la conduzione di Giorgio Porrà.

La programmazione

Venerdì 6 maggio

Sky Sport F1 alle 19

Sky Sport Calcio alle 00:00

Sabato 7 maggio

Sky Sport Uno alle 17 e 23:15

Sky Sport F1 alle 15:45 e 00:15

Domenica 8 maggio

Sky Sport Uno alle 14:30 e 17:30

Sky Sport Calcio alle 15:30 e 00:30

Sky Sport Action alle 20

Sky Sport F1 alle 13:15, 18:30 e 01:45