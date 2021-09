Ross Brawn: “Lando il pilota della domenica… quando Barrichello disobbedì e vinse…”

Se gli fosse capitato quando ai box c’era lui forse l’avrebbe presa in un altro modo. Ma oggi Ross Brawn sta sopra tutto e tutti. Guarda la Formula 1 dall’alto e così può anche applaudire Lando Norris che, disubbidendo ai suoi ingegneri, ha buttato la vittoria in Russia.

“Quello che stiamo vedendo in questo momento in Formula 1 è che abbiamo un gruppo di auto abbastanza vicine, ma hanno sfumature nelle loro prestazioni. Norris aveva giudicato la sua gara alla perfezione e stava cercando la vittoria, finché non è arrivata la pioggia. Lando diventerà un pilota sempre più forte. Capisco perché ha insistito con la sua squadra per non cambiare le gomme. Ma uno potrebbe chiedere: il suo team McLaren avrebbe dovuto prendere il comando e insistere per fermarlo, quando ha detto che non voleva? Un pilota è in una bolla. Non vede cosa sta succedendo. In questo caso direi 60/40 a favore della decisione della squadra, ma è difficile rinunciare al comando di una corsa. Quella sensazione di sprofondamento che prova un pilota o una squadra quando ci si rende conto di aver fatto la scelta sbagliata, quando il vantaggio sta svanendo sotto i loro occhi, è orribile. Hanno tutta la mia simpatia, ma questo tipo di dramma è ciò che rende la F1 così fantastica”

“Nella prima metà della gara, Lewis stava chiaramente gestendo la sua gara e aspettava le sue opportunità. Ha avuto un primo tempo tranquillo e poi si è fatto vivo nella ripresa. Ma penso che per me Lando sia il mio pilota del giorno. Ascoltandolo alla radio mentre la squadra parlava con lui, la sua compostezza era impressionante. Ha fatto passi da gigante negli ultimi due anni”.

“Lando starà male in questo momento. Abbiamo sentito tutti il ​​suo dolore quando è scivolato fuori pista. È stata una tragedia sportiva. Sono stato in quella situazione, quando hai bisogno di fare una grande scelta strategica. Ho vinto gare restando in pista, ho perso gare restando in pista. Un buon esempio di tutto questo stato è quando Rubens Barrichello ha vinto il Gran Premio di Germania nel 2000 per la Ferrari. Avevamo insistito perché entrasse e lui ha detto “no way” – e ha resistito e ha vinto la gara”. Fu un successo fondamentale perchè consentì a Schumacher di non perdere troppi punti su Hakkinen, il suo rivale per il Mondiale.