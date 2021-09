F1 Heroes by Colombo e Terruzzi. Non perdetelo!

La coppia che firma il volume è una garanzia di successo. Gli scatti di Ercole Colombo e le parole di Giorgio Terruzzi sono un sodalizio consolidato da tempo e dopo il bel volume su Senna ecco quello sugli eroi della Formula 1. “F1 Heroes”, edito da Skira (35 euro) è un libro da leggere e da sfogliare, un racconto degli oltre Settant’anni di questo sport che continua ad entusiasmarci. Si passa dal bianco nero al colore con le immagini di Ercole (e non solo, ovviamente, negli anni Cinquanta non era ancora lì a bordo pista… ) e si resta a livelli altissimi con i testi di Giorgio.

Ci sono immagini di gare indimenticabili, ma anche immagini dietro le quinte, ai box, dentro i box e lontano dai circuiti. “Una lunga ed emozionante avventura narrata attraverso le migliori immagini di piloti eroici, scattate dai migliori fotografi. Una storia agonistica, umana e tecnologica lunga più di settant’anni. Piloti, campioni, uomini capaci di compiere atti strabilianti, magnifici, votati a un mestiere che correre comporta mettere in pista, oltre al proprio talento, la propria vita”.

Dal primo Campionato Mondiale vinto nel 1950 da Giuseppe “Nino” Farina all’epopea di Lewis Hamilton, passando attraverso tutte le leggende della Formula 1: Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher…. senza dimenticare Michele Alboreto o Alex Zanardi che la Formula 1 l’ha solo sfiorata.

BRANDS HATCH, UNITED KINGDOM – JULY 15: Emerson Fittipaldi celebrates victory with Colin Chapman watching on the right during the British GP at Brands Hatch on July 15, 1972 in Brands Hatch, United Kingdom. (Photo by Rainer Schlegelmilch)

1955 Monaco Grand Prix. Monte Carlo, Monaco. 19-22 May 1955. Juan Manuel Fangio (Mercedes-Benz W196) leads Alberto Ascari (Lancia D50) at Station Hairpin. Ref-55 MON 06. World Copyright – LAT Photographic

1950 British Grand Prix. Silverstone, Great Britain. 13 May 1950. Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158, 1st position, portrait, helmet, podium. World Copyright: LAT Photographic Ref: 3734A/34

STREETS OF PHOENIX, UNITED STATES OF AMERICA – MARCH 10: Ayrton Senna during the United States GP at Streets of Phoenix on March 10, 1991 in Streets of Phoenix, United States of America. (Photo by Rainer Schlegelmilch)

28/07/1991 Kockenheim (Germania) – Erik Comas autore di uno spettacolare incidente alla curva ovest durante la sessione di prove. © foto Ercole Colombo

Montreal, G.P. Canada, 1985. Michele Alboreto (Ferrari 156/85) affronta la curva con le fiamme

che escono dal motore della sua macchina.

Foto: Ercole Colombo

© Motorsport Images

Spa-Francorchamps, G.P. Belgio, 2012. Romain Grosjean (Lotus) viene catapultato sopra Fernando

Alonso (Ferrari).

Foto: Alberto Crippa

© Motorsport Images

1986 Portuguese Grand Prix. Estoril, Portugal. 19-21 September 1986. (L-R) Championship contenders Ayrton Senna (Team Lotus), Alain Prost (McLaren TAG Porsche), Nigel Mansell and Nelson Piquet (both Williams Honda). Ref-86 POR 11. World Copyright – LAT Photographic

Suzuka, G.P. Giappone, 1999. Mika Häkkinen (McLaren) e Michael Schumacher (Ferrari) alla partenza

della gara che assegnerà il titolo mondiale al pilota finlandese.

Foto: Ercole Colombo

© Motorsport Images

Gp Monaco 2005: Fernando Alonso, Renault R25 during the Monaco GP at Monte Carlo on May 22, 2005 in Monte Carlo, Monaco. (Photo by Rainer Schlegelmilch)

G.p. Portogallo 1984: Niki Lauda festeggia la conquista del terzo titolo mondiale. Sul podio Alain Prost (vincitore del Gp) e Ayrton Senna (terzo). © foto Ercole Colombo

1951 Spanish Grand Prix. Pedralbes, Spain. 28 October 1951. Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 159, 1st position, action. World Copyright: LAT Photographic Ref: L51/62/27

Ci sono gli uomini che sono entrati nel cuore di tutti come Senna, Villeneuve e Schumacher. “Figure che hanno segnato un tempo, la storia del motorismo. Vincitori e vinti, riuniti in una galleria dentro la quale ciascuno di noi riconosce un volto, un gesto, un istante della propria vita. Campioni in trionfo, campioni perduti. Amatissimi tutti perché portatori di una frenesia, di una gioia indimenticabile, di un dispiacere profondo”. E campioni che hanno comunque lasciato il segno. James Hunt che si fuma una sigaretta seduto sulla sua monoposto accando alla bionda del giorni. Valentino in visita da Schumacher. Il povero Jules Bianchi. C’è anche il Papa Giovanni Paolo II in visita a Fiorano.