Sorprese portoghesi: Bottas gela Hamilton e Verstappen. E Sainz sorprende Leclerc

Hamilton rinvia la 100esima pole per 7 millesimi. Lewis vince la sfida con Max, ma perde a sorpresa quella con il compagno di squadra che in Portiogallo partirà davanti a tutti. E’ una delle sorprese del giorno. L’altra è quella di casa Ferrari con Sainz davanti a Leclerc per la prima volta in stagione.

Il miglior giro del sabato lo ha ottenuto Maz Verstappen, peccato che gli sia stato cancellare per colpa del solito sensore assassino… Max è uscito dai limiti della pista, ma ha palesemente perso tempo visto che aveva perso la sua Red Bull al centro della curva 4. Niente da fare. La regola del sensore è implacabile. Tempo cancellato. Un altro problema poi lo ha avuto con Vettel che lo ha costtretto ad allargare… Niete da fare…

E così la prima fila torna ad essere tutta Mercedes per la prima volta quest’anno. Per Verstappen non sarà semplice saltare davanti. Bottas ha battuto Hamilton di 7 millesimi, nessuno dei due si è migliorato nel secondo stint in Q3 quando tutti e due hanno preferito montare gomme gialle per cercare il tempo. Tentativo inutile, il vento era girato, e i primi due non sono riusciti a migliorarsi, mantenendo comunque un bel vantaggio si Max, rimasto a 0″398 dalla pole. La seconda fila è completata dall’altra Red Bull con Perez, rimasto comunque lontanto dal compagno.

Sorpresona anche in casa Ferrari dove Leclerc si è qualificato con gomme gialle, ma poi in qualifica è rimasto dietro al compagno di squadra. Sainz è quinto, Leclerc soltanto ottavo. “Ho fatto fatica, sono stato inconsistente. In Q3 non sono stato a livello. Carlos ha fatto un buon lavoro, ma in gara io parturò con le medie e nel graining potrei avere un piccolo vantaggio”. L’obbiettivo podio è lontanissimo. Ma in un giorno in cui il distacco è tornato a crescere (- 0″691), è importante essere davanti alla McLaren (delusissimo Ricciardo fuori in Q1) e all’Alpine che Ocon ha portato in terza fila mentre Alonso è rimasto fuori in Q2 (13°). Per Fernando il momento è difficile, inutile negarlo.

La pista però perdoina poco e sarà importante non commettere errore con un retro un po’ ballerino.

“E’ una bella sensazione essere davanti a Charles, ma sono un po’ geloso perchè lui partiurà con gomme gialle e potrebbe avere un vantaggio in gara. Ci ho pensato anch’io, ma poi non me la sono sentita di rischiare di restare fuori dalla Q3 alla terza gara…”, la spiegazione di Sainz.

La gara, vi ricordo, parte alle 16 italiane. Non è scontata nonostante il dominio Mercedes in qualifica. La pista è difficile, il vento insistente. Gli errori di pilotaggio potrebbero giocare un ruolo importante.