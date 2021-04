Tra Hamilton e la pole numero 100 non c’è soltanto Max… Ferrari in progresso

Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di libere a Portimao in 1’19”837. Dietro di lui la Red Bull di Verstappen e l’altra Mercedes di Bottas. Quarto Carlos Sainz con la Ferrari, settimo Charles Leclerc cheha utilizzato un fondo differente rispetto al compagno.

Hamilton-Verstappen, la sfida continua anche in Portogallo con Bottas che ha voglia di mettersi in mezzo ai due litiganti come ha fatto nelle prove del mattino con quello che è rimasto il miglior crono di giornata (1’19″648). Lewis punta alla centesima pole della carriera, una serie incominciata in Canada nel 2007 alla sesta gara della sua carriera. Dovrà battere Max e anche il suo compagno di squadra. Perez non sembra della partita, è sempre stato più efficiente in gara che sul giro secco.

La Ferrari ha portato in pista un nuovo fondo provato da Charles al mattino e da Sainz al pomeriggio. Sembra uno sviluppo interessante. E’ positivo vedere una Ferrari così battagliera con novità in pista ad ogni gara. Un bel modo di cominciare una stagione in cui la parola d’ordine avrebbe dovuto essere “congelamento”. La Ferrari sta lavorando sodo per inseguire il terzo posto nel mondiale costruttori. Dopo le prime prove, oltre alla McLaren, sembra poter tornare in gioco anche l’Alpine con Alonso che è stato il più rapido nel terzo settore della pista di Portimao.

L’obbiettivo della Ferrari è strappare un posto in seconda fila e poi cercare di approfittare della situazione in gara sognando di avvicinarsi al podio… Oggi non si può puntare a nulla di più.