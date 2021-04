Senna diventa un podcast con la magica voce di Diego Alverà

Le mie registazioni ….

“Ayrton Senna. Il predestinato”: è il titolo del primo podcast long form di Storie Avvolgibili, in uscita sabato 1 maggio, a 27 anni esatti dalla tragica scomparsa in pista del campione brasiliano. E’ una lettura tratta dal bel libro scritto da Diego Alverà e pubblicato da Giorgio Nada. Alverà è un gran bel raccontatore e Senna vale sempre la pena…

Ayrton Senna, il protagonista del nuovo podcast in cinque puntate prodotto dalla casa di edizioni audio Storie avvolgibili “Ayrton Senna. Il predestinato”. La pubblicazione su tutte le principali piattaforme di ascolto è prevista per il primo maggio, giorno in cui ricorre l’anniversario dell’incidente mortale del pilota accorso durante il GP di Imola del 1994. A narrare le imprese sportive e umane del tre volte campione del mondo di Formula 1 è la magnetica voce di Diego Alverà, che per questo podcast ha dato nuova forma alla storia narrata nel suo omonimo libro del 2020 edito da Giorgio Nada Editore.

Vedi qui il post sul libro #Alverà racconta #Peterson e #Senna con fantasia e poesia

La data di uscita del podcast è quindi emblematica e significativa. Lo stesso giorno, esattamente 27 anni fa

alle 14.17, i sogni di Ayrton si infrangevano contro le barriere del circuito di Imola, temuto quanto amato dagli

automobilisti. A quasi trent’anni di distanza da quel tragico giorno che ha segnato la cronaca dello sport, la storia

riprende vita grazie allo storytelling di Diego Alverà, capace di andare oltre i classici racconti dedicati a Senna:

una narrazione potente e coinvolgente, che vuole non solo ripercorrere la parabola sportiva di una

leggenda, ma essere d’ispirazione per tutte quelle “persone che sfidano il futuro”.

Il podcast è l’ultima tappa di una strada più lunga e articolata.

In origine Diego Alverà ha ripercorso la straordinaria storia del pilota nella forma del live storytelling, narrazione dal vivo che ha visto la luce nel marzo 2017. Successivamente il percorso ha preso forma, nero su bianco, nel libro “Ayrton Senna. Il Predestinato” – sempre di Alverà – pubblicato da Giorgio Nada Editore nell’aprile 2020. L’adattamento

audio per il podcast, dunque, è una nuova forma di questa narrazione che coinvolge più media. Tutti i formati nel

quale il racconto ha preso vita hanno il potere di creare forti emozioni nell’ascoltatore che, tutto d’un tratto, si

ritrova nell’abitacolo dell’auto insieme a Senna. Il modo in cui l’autore riesce a esprimere pensieri, sensazioni e

vicende è affascinante in ogni trasposizione in cui l’epopea incontra il pubblico.



Con la serie podcast “Ayton Senna. Il predestinato”, Storie avvolgibili entra nel mondo del podcast long form:

una narrazione audio che si sviluppa in più puntate collegate tra loro, proprio come una serie tv. Il racconto che

prende vita non è una cronistoria, né un reportage giornalistico. È un racconto tra la vita dell’uomo e il

sorgere del mito, un viaggio nella testa di Ayrton, nelle sue sfide personali e sportive, nelle sue vittorie e

nell’agguerrita competizione tra le monoposto. Un percorso in cui si entra curiosi e si esce cambiati, trasformati.

Senna come non l’avete mai sentito raccontato: una parabola epica che attraversa le orecchie del pubblico e

lo cattura all’interno della tela narrativa dell’autore, un tributo per il più amato tra i piloti.



Oltre che su Spotify, Apple podcast, Google podcast, Spreaker e Amazon Music, le cinque puntate del podcast

“Ayrton Senna. Il predestinato” sono disponibili per l’ascolto anche nella sezione dedicata nel sito

www.storieavvolgibili.it