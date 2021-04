Sprint Race: si parte con tre Gran premi

La Formula 1 Commission ha approvato all’unanimità l’adozione della Sprint Qualifying in 3 delle 23 gare in programma nel 2021. Probabilmente a Silverstone, Monza e in una gara extraeuropea.

Adesso è ufficiale. La Formula 1 vara la Sprint Race per scrivere l’ordine di partenza di tre Gran Premi e assegnare punti (3,2,1). Togliere efficacia alle qualifiche non mi piace, ma provare a riempire il weekend di gara ha un senso. L’idea di provare la novità in tre occasioni ha un senso. Imporla in tutto il calendario sarebbe stato assurdo.

Nel pomeriggio di oggi la F1 Commission ha approvato all’unanimità l’adozione di una Sprint Qualifying in 3 dei 23 appuntamenti del Mondiale 2021 di Formula 1. Queste saranno svolte in 2 GP europei e in uno extra europeo.

Vedere i piloti darsi battaglia per tre giorni sarà un’esperienza incredibile e sono sicuro che i piloti lo apprezzeranno Stefano Domenicali

Il format è pensato per aumentare l’azione in pista e per attrarre maggiormente fan utilizzando vie differenti rispetto a quelle canoniche che da decenni sono vigenti in F1.

Sono lieto di vedere che la Formula 1 sta cercando nuovi modi per coinvolgere i suoi fan e ampliare lo spettacolo in un weekend di gara Jean Todt

Nella giornata di venerdì ci sarà una sessione di qualifiche dopo le Libere 1 che determinerà la griglia di partenza per la Sprint Qualifying di sabato. Il risultato di sabato determinerà la griglia per la gara di domenica. E’ inoltre stato deciso che i primi 3 della Sprint Qualifying riceveranno punti: il primo ne avrà 3, 2 invece per il secondo. 1 punto per chi chiuderà al terzo.

Ecco il nuovo format:

Venerdì:

_ Un turno di prove libere da 60 minuti con 2 set di gomme per team da scegliere liberamente

_ Format normale delle qualifiche al pomeriggio con soli 5 treni di Soft consentiti per pilota.

Sabato:

_ Secondo turno di prove libere da 60 minuti con un seto di gomme per team da scegliere liberamente

_ Sprint Qualifyng di 100 chilometri al pomeriggio con 2 set di gomme che i team potranno scegliere liberamente.

Domenica:

Gran Premio ordinario in cui i team potranno utilizzare i 2 set di gomme rimanenti.

In caso di pioggia

_ 3 set di gomme da bagnato e 4 set di intermedie all’inizio dell’evento.

_ Se le Libere 1 o le Qualifiche del venerdì dovessero essere bagnate, i team riceveranno un set di intermedie supplementare ma dovranno restituire un set di intermedie usato prima della Sprint Qualifying.

_ Se la Sprint Qualifying dovesse essere bagnata, i team potranno restituire 1 set di gomme da bagnato o intermedie per essere sostituito con un nuovo set di intermedie.

_ Massimo di 9 set di gomme da bagnato o intermedie in totale.

Come cambia il Parco Chiuso

Le condizioni del Parco Chiuso saranno applicate dalla partenza delle Qualifiche del venerdì, vietando la modifica delle componenti con tre obiettivi principali:

1) Fermare la preparazione di vetture da qualifica.

2) Limitare il numero di ore necessarie per preparare la macchina per il giorno successivo.

3) Per permettere una sufficiente riconfigurazione delle vetture per rendere le prove libere del sabato mattina una sessione utile.

Dopo l’inizio della Sprint Qualifying le monoposto saranno sotto regime di Parco Chiuso. Potranno essere cambiate solo un numero limitato di componenti dopo le Qualifiche:

_ La distribuzione dei pesi delle monoposto.

_ Il raffreddamento delle power unit e del cambio potrà essere regolato modificando le uscite del cofano motore o le prese d’aria a condizione che le temperature ambientali dichiarate registrate dal fornitore di servizi meteo nominato dalla FIA un’ora prima dell’inizio delle qualifiche e un’ora prima dell’inizio della Sprint Qualifying possano variare di 10° centigradi o più.