Il gruppo Stellantis punta sull’elettrico: 30 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. Le missioni dei 14 brand… ecco Alfa…e-Romeo

Il gruppo Stellantis va elettrico. Nell’Ev day in diretta online, Carlos Tavares illustra il futuro del gruppo con una missione specifica per ognuno dei 14 brand. Entro il 2030 il 70% delle vendite in europa sarà di veicoli elettrificati, percentuale che in Usa sarà invece del 40%

La promessa di Tavares: “Il cliente è sempre la massima priorità di Stellantis e il nostro impegno, con questo piano di investimento da oltre 30 miliardi di euro, è di offrire veicoli iconici con caratteristiche di prestazioni, funzionalità, stile, comfort e autonomia elettrica capaci di integrarsi perfettamente nella vita di ogni giorno,” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “La strategia che oggi abbiamo definito assegna la giusta quota di investimenti alle tecnologie necessarie per arrivare sul mercato al momento giusto, facendo sì che Stellantis possa rafforzare la libertà di movimento nel modo più efficiente, economico e sostenibile.”

Per Stellantis, l’elettrificazione non è una strategia indifferenziata. Ognuno dei 14 brand iconici dell’azienda ambisce ad offrire soluzioni best-in-class completamente elettrificate e a perseguire questo scopo valorizzando il proprio DNA specifico. Stellantis ha reso noti i seguenti slogan, che esprimono l’approccio all’elettrificazione di ognuno dei brand:

● Abarth – “Heating Up People, But Not the Planet”

● Alfa Romeo – “From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo”

● Chrysler – “Clean Technology for a New Generation of Families”

● Citroën – “Citroën Electric: Well-Being for All!”

● Dodge – “Tear Up the Streets… Not the Planet”

● DS Automobiles – “The Art of Travel, Magnified”

● Fiat – “It’s Only Green When It’s Green for All”

● Jeep ® – “Zero Emission Freedom”

● Lancia – “The Most Elegant Way to Protect the Planet”

● Maserati – “The Best in Performance Luxury, Electrified”

● Opel/Vauxhall – “Green is the New Cool”

● Peugeot – “Turning Sustainable Mobility into Quality Time”

● Ram – “Built to Serve a Sustainable Planet”

● Veicoli commerciali – “The Global Leader in e-Commercial Vehicles”