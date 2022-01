Tra un mese la Ferrari 2022: battesimo il 17 febbraio

La Scuderia Ferrari lo ha annunciato sui social facendo scattare il countdown: tra un mese vedremo la vettura 2022, quella della rivoluzione regolamentare, quella dell’annunciata riscossa rossa.

L’Aston Martin svelerà la sua monoposto una settimana prima, il 10 febbraio. Le altre squadre per ora non hanno ufficializzato la data dei battesimi. Ma accadrà tutto tra il 10 e il 23 febbraio, giorno in cui comincerà la prima sessione di test a Barcellona (tre giorni in Spagna e poi a Marzo in Bahrain).

Intanto Leclerc e Sainz si stanno dando da fare per andare in forma. Charles ha cominciato una sessione di allenamento sulle Dolomiti tra test, scalate, lavoro sulla resistenza. Le nuove monoposto dovrebbero essere più toste da guidare e essere in forma al 100% fin dai primi giri sarà fondamentale.