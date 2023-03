Valentino presenta il suo team VR 46 Money: voglio vincere

Decimo anno in pista per la VR 46 Money, la squadra di Vale, il secondo nella Top class, con Luca Marini e Marco Bezzecchi ai quali il Doctor chiede la vittoria.

“Mi aspetto un grande 2023 dal Mooney VR46 Racing Team. L’anno scorso abbiamo esordito in MotoGP dopo tanti anni in Moto3 e Moto2 ed è stata una stagione fantastica. Siamo stati veloci, nonostante il Team fosse nuovo. I ragazzi hanno fatto un gran lavoro, lottato per il podio e le posizioni davanti in più occasioni. Questo continua ad essere il nostro obiettivo anche per il 2023. Abbiamo due piloti molto veloci e con più esperienza, spero riescano a fare un altro step in avanti per arrivare alla prima vittoria e conquistare quanti più podi possibili. Luca è alla terza stagione in MotoGP e mi aspetto molto da lui. Ha fatto grandi passi in avanti nel 2022, è cresciuto molto e più volte è andato vicino al podio: se lo sarebbe meritato. Nei test è stato velocissimo e parte pronto per essere competitivo. Anche Marco può fare bene, nell’anno d’esordio in MotoGP, che è difficile per tutti, è stato molto bravo. Ha centrato il podio ad Assen e ha fatto tante gare con i primi fino alla fine. Deve continuare cosi e può migliorare per essere ancora più veloce nel suo secondo anno nella Top class”.

