Verso Monza: Ferrari in giallo… Red Bull con Esselunga

Mentre in Autodromo si lotta contro il tempo per allestire la Fanzone dopo il dissequestro della zona incriminata le scuderie si preparano (non solo tecnicamente) al Gran premio d’Italia del Centenario. La Ferrari per festeggiare i 75 anni nel Gp di casa potrebbe vestire di giallo i piloti. Non solo fuori dall’auto come appare nelle fotografie diffuse sui social. Radio Box sussurra di tute Giallo Modena per Leclerc e Sainz che già mercoledì saranno a Milano per gli impegni con uno sponsor e il lancio della nuova collezione di moda Ferrari.

Red Bull invece si allea con Esselunga per il Gp d’Italia. Un marchio storico della grande distribuzione italiana, partner del Coni per i Giochi Olimpici e di Milano Cortina per i Giochi 2026 si abbina a Max e Perez per Monza. Il logo Esselunga figurerà sulle monoposto Oracle Red Bull Racing, in gara al Gran Premio d’Italia 2022 .



Numerose le iniziative che Esselunga e Red Bull hanno pensato per i propri clienti: fino al 18 settembre, in tutti i canali di vendita Esselunga (fisici e online), attraverso l’acquisto di 4 lattine Red Bull nelle varianti di gusto disponibili o un 4pack e conservando lo scontrino, sarà possibile vincere un’esperienza con un pilota professionista su una F1 biposto andando sul sito redbull.com/pitstopchallengeIT. In palio, inoltre, 500 premi Oracle Red Bull Racing.



Dal 5 all’11 settembre, presso il negozio Esselunga di Macherio, in via Volta, nei pressi dell’Autodromo, sarà possibile ammirare da vicino una monoposto Oracle Red Bull Racing. Nel negozio di Monza (viale Libertà), dal 6 al 11 settembre, sarà invece possibile cimentarsi nella simulazione di un divertente Pit Stop, quel momento (spesso) decisivo in gara, in cui ogni millesimo di secondo può fare la differenza.

Esselunga e Red Bull uniti dunque dai valori comuni che animano lo sport, primo su tutti lo spirito di squadra, per un Gran Premio di Formula Uno che si preannuncia davvero carico di energia.

