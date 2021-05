Verstappen alla centesima in Red Bull: ho appena iniziato a vincere

Barcellona è un posto speciale per Max Verstappen. Ha esordito vincendo in Red Bull e domenica festeggerà il suo centesimo Gran premio con la scuderia di Christian Horner. Riparte da qui il suo duello con Lewis… E dovrà partire dalla pole perchè a Barcellona partire davanti è fondamentale..

“Arrivare a 100 gare con la Red Bull, onestamente è stato velocissimo… non sapevo che fossero state così tante! Sto invecchiando (ride). Mi piace far parte di questo team. L’atmosfera in tutto il team è fantastica e qui c’è molta motivazione ed energia da parte di tutti. Abbiamo un ottimo rapporto di lavoro, ma oltre a questo, anche fuori pista andiamo molto d’accordo e ci divertiamo molto, quindi è molto bello per me far parte del team e, si spera, ovviamente, per molti altri anni”, le sue parole ufficiali.

“Barcellona avrà sempre dei ricordi speciali per me. La tua prima vittoria in F1 è piuttosto emozionante, soprattutto quando è un po ‘uno shock per tutti perché è stato il mio debutto per il Team. Non mi commuovo molto spesso, ma quel giorno ero quasi sul punto di piangere, così come mio padre. Tutto lampeggia nella tua testa di come sei arrivato alla Formula Uno. Non è stato tutto facile e la gente pensa che quando vinci sembra piuttosto facile, ma devi fare il duro lavoro per arrivarci. Come tutti i giovani piloti abbiamo passato molto tempo fuori casa, guidando in Europa e lavorando il più duramente possibile. Certo, ho avuto un grande aiuto da mio padre che mi ha preparato molto bene, ma non c’è alcuna garanzia che arriverai in Formula 1, ma come famiglia l’obiettivo è sempre stato quello. All’improvviso, dopo la vittoria, tutto ti balena per la testa ed è stata una giornata incredibile. L’ho detto molte volte, la mia prima vittoria è stata uno shock, nessuno se l’aspettava, quindi sarà un giorno che non dimenticherò mai. Sono molto grato a tutti coloro che hanno lavorato con me e sono arrivati ​​a quel punto in così giovane età.

“Penso che possa essere una buona pista per noi, ma mi aspetto che anche la Mercedes sia molto veloce, quindi sarà di nuovo molto vicina e dipenderà solo da chi trova il miglior assetto. Sappiamo che Barcellona è una pista normale in termini di livelli di grip, a differenza del Portogallo, quindi lì possiamo vedere di nuovo il ritmo reale delle vetture”.