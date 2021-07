Verstappen contro Hamilton: festeggiamenti irrispettosi, penalità troppo lieve

Quella tra Verstappen e Hamilton possiamo chiamarla pure pace armata. Prima di ritrovarsi in pista si sono incontrati a distanza in conferenza e tra i due è rimasto un muro che quello di Berlino era di cartapesta in confronto. La telefonata che Lewis ha fatto a Max nei giorni scorsi non ha cambiato le cose. Si sono parlati, spiegati, ma alla fine ogtnuno deve essere rimasto della sua idea visto che Max è andato giù ancora molto pesantemente. D’altra parte è lui ad esser finito fuori a 51 G….

“Sta andando bene, i primi giorni dopo la botta ero un po’ dolorante, ma sto migliorando sempre di più. Mi sono persino allenato più duramente che mai

“Ad ogni modo il risultato non può essere cambiato ora. Soprattutto il fatto che abbiamo perso così tanti punti è un peccato. Non c’è molto altro da dire. Ho colpito duramente il muro a Silverstone, non lo vuoi mai. L’obiettivo ora è fare una buona fine settimana qui. La penalità che gli è stata inflitta però è stata troppo piccola. Che senso ha dare 10″ di penalità a piloti che guidano auto che hanno 20-30 secondi di vantaggio su tutti gli altri?”

“Io sono un hard driver, è vero, ma non soino scorretto: ho zero penalità, credo voglia dire qualcosa”.

“Ho combattuto duro, ho difeso duro, ma non aggressivo, perché se fosse stato aggressivo avrei potuto spingerlo o schiacciarlo contro il muro interno”

“Ma gli ho dato lo spazio, e poi ho appena aperto il mio angolo e quando poi ti impegni all’interno come ha fatto lui e non ti ritiri, aspettandomi che possa fare la stessa velocità su quell’angolo che avevo all’esterno, stai per, ovviamente, schiantarti contro di me”.

“Sono all’esterno, sto aprendo la mia curva e non mi aspettavo che venisse dentro…lui invece ha colpito la parte posteriore della mia macchina”

“Quello che intendevo con irrispettoso: non festeggi quando hai spinto qualcuno contro il muro con 51G. Non è il modo di festeggiare una vittoria, non pensavo fosse molto rispettoso. Non vorrei essere visto così allora”.

“Quando ho festeggiato non sapevo che lui fosse in ospedale. Lo avevo visto uscire dall’auto sul maxi schermo. Non ho saputo delle sue condizioni fino a che non ho incontrato la stampa”, la risposta di Hamilton.