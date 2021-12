Verstappen pronto alla battaglia: “Non c’è più spazio per gli errori”

Non c’è più possibilità di sbagliare, di commettere errori. Due gare, otto punti di vantaggio, il primo match ball della carriera sulla racchetta. Max Verstappen è pronto ad affrontare i 10 giorni più importanti della sua vita. Potrebbe uscirne campione del mondo, essere l’uomo che ha ribaltato lo strapotere Mercedes. Si comincia da una novità, la pista di Jedda da 250 orari di media

Cosa ti è rimasto del Gran premio del Qatar? "Non è stato nè troppa male, ne troppo bene...Sono rimasto positivamente sorpreso dalle possibilità di sorpasso su quella pista, la partenza è stata buona e ovviamente necessaria dopo la penalità. Ci mancava ancora un po' di ritmo rispetto alla Mercedes, quindi vedremo come andremo questo fine settimana. La pista in Qatar è sicuramente una delle mie preferite, è stato molto divertente da guidare". Quali sono i tuoi pensieri e le tue aspettative verso Jeddah? "Ho provato la pista sul simulatore e sembra una pista molto veloce, quindi non c'è spazio per errori. Naturalmente, ci sarà sempre un po' di sorprese perché non abbiamo ancora provato realmentre la pista. Sarà interessante e non vedo l'ora di affrontare la sfida. È stato divertente andare su piste diverse anche quest'anno". Le prossime due gare sono molto importanti per il campionato, come ti stai preparando per le ultime battaglie della stagione? "Mi sento calmo, cercherò sempre di dare il massimo che posso,mpoi vedremoi se sarà stato abbastanza. Nulla è stato ancora deciso e siamo tutti pronti per la sfida, ci sono ancora due gare e ce la metteremo tutta, questo è certo. Comunque vada sarà un finale di stagione entusiasmante".