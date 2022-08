Verstappen senior torna in pista: ci prova nei rally

All’età di 50 anni, Jos Verstappen si è dato al rally. “Con lo stesso impegno al volante di suo figlio campione del mondo di F1” garantisce L’Équipe. Dieci anni dopo la sua ultima apparizione al volante durante una gara GT per le strade di Baku, in compagnia di Jacques Villeneuve, tredici anni dopo la sua seconda partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, Jos il Boss ha scelto il rally per il suo ritorno all’attività.

Ora lo aspettano a Ypres, in Belgio, al volante di una Citroën C3 Rally2 del team DG Sport, per il primo grande appuntamento stagionale dopo qualche corsa per prendere confidenza. Era abituato a guidare a oltre 300 km orari, scrive il giornale francese, quindi muoversi a 150 tra gli alberi gli sembra facile.

Con papà Sainz che corre a Dakar papà Jos non poteva stare a guardare troppo a lungo. Evidentemente e’ arrivata l’offerta economica giusta.