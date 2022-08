Un budget cap anche per i motori

La Formula 1 manda i team in vacanza ma vara le regole per il futuro. Continua la battaglia al porpoising e alle spese. Se le misure anti saltellamento sono giustificate dalla sicurezza quelle economiche servono a indurre nuovi costruttori ad entrare in gioco.

Ecco nel dettaglio dall’articolo della Gazzetta le novità in arrivo

“La sicurezza è la massima priorità per la FIA e abbiamo dedicato tempo e risorse significative all’analisi e alla risoluzione del problema del porpoising – ha spiegato Ben Sulayen – . Ho discusso personalmente la questione con tutti i team e i piloti, e mentre ovviamente ci sono alcune divergenze di opinione dovute alle diverse posizioni competitive, è molto chiaro che la FIA ha il dovere di agire e garantire che i piloti non vengano messi a rischio di lesioni a causa di questo fenomeno”. Come ha detto Toto Wolff la Formula 1 non poteva rischiare l’effetto NHL con troppi danni cerebrali ai giocatori. Il problema e’ che l’effetto saltellamento alcuni team lo hanno ridotto senza far cambiare le regole. Insomma sicurezza si, ma chi ne soffre avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato alzando la vettura dal suolo.