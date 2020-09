Vettel firma per la #Mercedes Rosa… che da 2021 sarà Aston Martin

Adesso è ufficiale dopo l’addio di Perez celebrato ieri con una lunga lettera, la Racing Point futura Aston Martin, ha annunciato l’ingaggio di Sebastian Vettel per il 2021…

Ormai era diventato il segreto di Pulcinella. Alla vigilia di un gran premio storico per la Ferrari, Vettel annuncia il suo futuro in Aston Martin, quasi volesse rubate la scena alla rossa.

Se anche fosse un dispetto non si può biasimarlo per come è stato trattato…

Seb a Maranello non h vinto il titolo, ma si è sempre comportato da protagonista, purtroppo dal luglio 2018 ha cominciato una parabola discendente che Leclerc e la crisi Ferrari hanno accelerato.

Vincerà ancora? Glielo auguro con tutto il cuore… ma che Aston Martin vedremo ora che le regole non consentono più di schierare Mercedes Rosa? I soldi non mancheranno ma sappiamo dalla Ferrari che non bastano…

Mal che vada Seb si divertirà con un motore Mercedes… e farà da scuola guida a baby Stroll … c’è di buono che difficilmente sarà costretto a lasciargli spazio in pista… non prenderebbero un quattro volte campione per fargli fare il Perez..