Vettel: vogliamo essere i leader degli inseguitori #Leclerc: correrò col coltello tra i denti

La Ferrari insegue e non solo la Mercedes nera… anche quella rosa… Vettel è Leclerc però riescono a trovare un messaggio di speranza.

Vettel preoccupato ma non troppo: “Penso che oggi non sia andata poi così male. Non abbiamo avuto problemi con la macchina ed è stato bello per tutti noi essere di nuovo al volante. La squadra si è messa al passo abbastanza velocemente e non ha avuto problemi ad adattarsi a tutte le procedure, mentre in termini di velocità e competitività quella di oggi è stata una giornata interessante.

Abbiamo probabilmente visto che non siamo i più veloci e che non siamo i favoriti, ma ci sono un gran numero di vetture allo stesso livello, con distacchi molto ristretti. Vedremo domani come andrà, penso che domani sarà una giornata importante. Dal canto nostro cercheremo di essere i leader del gruppo che insegue i primi.

Ad essere onesti non abbiamo guardato così tanto i team intorno a noi, quindi è sempre difficile prevedere con quale carico di carburante gli altri stiano girando. Domani ne sapremo di più, credo che non abbiamo ancora visto tutti i valori in campo.

Sta a noi progredire e lavorare affinché l’auto diventi più veloce. Ci manca grip e carico aerodinamico rispetto ad altri. Quindi è su un mix di tutte queste cose che dobbiamo lavorare”.

Charles Leclerc promette battaglia: “È stato bello risalire di nuovo in macchina dopo una lunga pausa, ma tutto sommato quella di oggi non credo sia stata una giornata troppo facile per noi, per questo è stato difficile godersela al massimo. Le macchine sono tutte molto vicine, il che è emozionante da vedere da una parte, ma d’altra parte, ci piacerebbe poter essere a lottare un po’ più avanti.

L’equilibrio della macchina non è poi così male, dobbiamo recuperare terreno a livello di prestazione assoluta. La nostra mancanza di passo non dipende da un elemento in particolare, quindi domani proveremo varie soluzioni e vedremo se riusciremo a trovare della performance. Le qualifiche saranno un bello spettacolo, dato che ci sono un bel po’ di squadre vicine. Siamo pronti a combatteremo con il coltello fra i denti e stasera sarà fondamentale fare le scelte giuste per tornare in pista domani con una vettura più competitiva”.

