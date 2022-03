A Torino scendono in strada le Formula 1: Autolook Week a settembre

La Formula 1, ma anche le auto da rally, da endurance e le motoGp tornano in pista a Torino. L’idea, come al solito, è di Andrea Levy che già si era inventato il Salone Parco Valentino e il Milano Monza Motor Show. A settembre porta in piazza a Torino vere auto da corsa. Statiche e in movimento. Tutto gratis, naturalmente.

Dal 7 all’11 settembre 2022, il weekend del Gran premio d’Italia a Monza, Torino ospiterà l’Autolook Week, il festival che celebra il motorsport e le auto. Quasi un fuori salone del Gran premio d’Italia. A un’ora di treno ci si tuffa nella storia.

La manifestazione nasce da un’idea di Andrea Levy, già organizzatore del Salone dell’Auto Parco Valentino e di MIMO Milano Monza Motor Show, e da Paolo D’Alessio, designer e curatore culturale di Autolook Week Torino, e sarà supportata da Regione Piemonte, Comune di Torino e da ACI, link ufficiale tra Autolook Week e il Gran Premio di Monza di Formula1.

Il format è stato presentato a Palazzo Madama in una conferenza stampa che ho avuto l’onore di moderare introducando come padrone di casa il Presidente Fondazione Torino Musei, Maurizio Cibrario.

Alla conferenza stampa accanto ad Andrea Levy c’erano Alberto Cirio, Presidente di Regione Piemonte, Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino, Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio di Regione Piemonte, Mimmo Carretta, Assessore ai Grandi eventi Torino, Marcella Gaspardone, Manager di Turismo Torino e Provincia, Piergiorgio Re, Presidente ACI Torino e Paolo D’Alessio, curatore culturale di Autolook Week Torino.

“Autolook Week celebra il motorsport e le gesta dei suoi grandi piloti con esposizione e show dinamici di vetture di Formula 1, rally, endurance e moto GP legandosi così alle celebrazioni del Centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza. Sarà una grande festa per Torino e per i visitatori, che attraverso la passione che da sempre esercitano gli sport motoristici, coinvolgerà giovani e appassionati in un evento completamente gratuito,all’aperto per le splendide vie del centro cittadino”, ha spiegato Andrea Levy.

“La Regione Piemonte ha lavorato perfar tornare a Torino un evento capace di valorizzare la sua tradizione legataall’automotive. Una storia fatta dall’eccellenza delle aziende che da sempre lavorano e innovano il settore dell’auto, della componentistica, del prodotto, del racing. Per cui siamo molto felici di rendere nuovamente il nostro territorio protagonista di un grande evento dedicato agli appassionati dei motori. E ancor di più in questo anno che vede il Piemonte Regione europea dello sport, palcoscenico di eventi straordinari non solo sportivi, dalle Atp Finals al Giro d’Italia, ma anche culturali e di intrattenimento come l’Eurovision. Ad accogliere i turisti che sceglieranno di vivere una esperienzaemozionante ci saranno, come sempre, la bellezza, i colori e i sapori del Piemonte. In una parola, tanta eccellenza”, ha aggiunto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.