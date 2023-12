Altro che caso Wolff: qui è Liberty e team contro la Fia

Dietro all’inchiesta aperta dalla Fia su Suzie e Toto Wolff c’è molto di più di una presunta chiacchierata coniugale trasformatasi in una fuga di notizie. Dietro a tutto c’è la guerra tra la Fia e Liberty Media, tra la Federazione Internazionale e i proprietari della Formula 1.

Il fatto che tutti i dieci team, si siano schierati con un tweet per dichiarare la propria estraneità alla vicenda significa che tra Liberty e Fia è scoppiata la guerra.

E comunque aprire un’ichiesta senza avvertire gli indagati, ma facendo arrivare loro la notizia via stampa è qualcosa di davvero riprovevole.

Certo non è una bella imamgine. Invece di preoccuparsi di come è finito il Mondiale di tre anni fa ad Abu Dhabi o ancora prima quello del 2008 che vede Massa avviato verso il tribunale, la Fia va a mettere il naso tra le lenzuola di casa Wolff.

Come se quando si decise di affidare la F1 Academy a Suzie Stoddart in Wolff non si sapesse che da anni era sposata con il team principal e comproprietario del team Mercedes.

Ridicolo. tanto che tutti i team hanno spalleggiato Liberty Media e la famiglia Wolff.

Ecco il tweet della Ferrari (identico a quello degli altri team)



Un tweet in cui si supporta la F1 Academy e la sua managing director che poi non è altri che Suzie Wolff, la moglie di Toto che da parte sue già ieri sera era stata durissima via social:

Tutto era nato dopo la pubblicazione di questo servizio su Business F1

Un servizio in cui si ipotizza che Toto Wolff possa aver avuto accesso a informazioni riservate sulle attività della FOM, informazioni a cui non possono accedere i team principal delle altre squadre, mentre allo stesso tempo Susie Wolff potrebbe essere stata informata sulle discussioni dei team principal ricavandone informazioni potenzialmente utili alla FOM.