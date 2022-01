Audi e Porsche pronte a entrare in F1 con McLaren e Red Bull, lo scrivono in Germania

La notizia arriva dalla FAZ, la Frankfurter Allgemeine che di solito non racconta fake news. Parla di un piano che prevede l’acquisto di McLaren da parte di Audi è un accordo tra Porsche d Red Bull per il dopo Honda.

Secondo le informazioni della FAZ, Audi e Porsche non dovrebbero essere solo fornitori di motori, ma avere un rapporto più profondo con le scuderie. “Si tratta di un’enorme differenza, non solo in termini di reputazione e impatto pubblicitario, ma anche in termini di spese finanziarie – scrivono in Germania – L’operazione in corso da sola consuma diverse centinaia di milioni di euro ogni stagione con un top team. Solo una parte di questo viene restituita tramite i soldi degli sponsor”.

Vedi qui https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/vw-in-der-formel-1-audi-und-porsche-planen-eigene-rennstaelle-17728374.html

La notizia della trattativa tra Audi e McLaren era già uscita qualche tempo fa ed era stata smentita dal team inglese, ma non si sa mai. Quello che è ceto è che il Gruppo Volkswagen sta guadando favorevolmente a una Formula 1 che insegue la sostenibilità e sta varando un nuovo regolamento per i motori che li prevederebbe più interessanti anche per un trasferimento di tecnologia sulla produzione.

Porsche e Audi potrebbero sviluppare insieme il motore abbattendo così i costi di ingresso. L’investimento sarebbe comunque enorme. Vedremo. Ma certo i rumors cominciano a diventare sempre di più e io credo davvero che con la nuova rivoluzione motoristica almeno un marchio di casa Volkswagen sarà al via del mondiale.