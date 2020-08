BritishGp: Gilles Pironi sul podio con Hamilton

La storia della domenica è quella di Gilles Pironi, il figlio di Didier, spedito sul podio dalla Mercedes di cui è ingegnere per ritirare il trofeo dei costruttori.

Dietro la mascherina, quell’ingegnere biondo della Mercedes sul podio accanto a Lewis Hamilton a ricevere il trofeo del Costruttore è uno dei due gemelli Pironi.

Si chiama Gilles come Villeneuve e di cognome Pironi come Pironi. Gilles Pironi. Responsabile dell’affidabilità. È il figlio di Didier, morto nell’agosto del 1987 durante una gara di motonautica. Qualche mese più tardi, la sua compagna Catherine Goux fece nascere due gemelli, che chiamò uno come lui – Didier – e l’altro come il suo ex compagno in Ferrari.

La moglie dell’ex ferrarista ha voluto dare si suoi figli il nome di Didier e Gilles, i due amici carissimi diventati nemici a Imola nel 1982, due settimane prima della scomparsa di Gilles a Zolder.

Un vecchio post su Pironi https://topspeedblog.it/pironi-lamico-di-gilles-diventato-traditore/

