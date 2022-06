Ecco la Porsche per la sfida alle Hypercar a Le Mans

Aspettando il debutto della Peugeot (L’Hypercar Peugeot) alla Sei ore di Monza, anche Porsche ha svelato la sua vettura per la sfida a Le Mans 2023. In collaborazione con il team Penske ecco la 963 per la categoria LMDh.

E’ stata svelata al festival della velocità di Goodwood, il posto perfetto. Ha i classici colori da corsa di Porsche: bianco, rosso e nero. I piloti avranno a disposizione 500 kW (680 CV).

“Dopo 7.889 chilometri di prova durante la prima metà del 2022, siamo a un buon punto, ma c’è ancora del lavoro da fare prima dell’inizio della prossima stagione”, sottolinea Thomas Laudenbach, Vice President Motorsport. “La nostra nuova Porsche 963 dovrebbe raccogliere l’eredità di modelli leggendari come la 917, 935, 956, 962 e la 919 Hybrid. Sono sicuro che saremo ben posizionati quando si tratta di tecnologia e abbiamo anche creato le strutture del team pertinenti per prepararci alla vittoria nell’emozionante competizione tra molti produttori e concetti diversi”. L’obbiettivo è sfidare le Hypercar (Peugeot e Ferrari hanno scelto quella strada) per arrivare al ventesimo successo a Le Mans.

La 963 monta un motore termico derivato dalla 918 Spyder. Si tratta di un V8 biturbo, (una scelta differente rispetto ai V6 delle future rivali Toyota e Peugeot), che segue la strada già tracciata delle altre LMDh presentate sinora come Cadillac e BMW. Anche la cilindrata risulta differente, essendo il termico della 963 un 4.6 litri, superiore dunque ai 3.5 litri di Toyota e 2.6 litri di Peugeot, senza spingersi però ai 5.5 litri di Cadillac.

La Porsche 963 così come tutte le LMDh (vedi qui la dofferenza tra le categorie) avrà a disposizione anche un motore elettrico di 50 kW (sono 200 kW quelli delle vetture Hypercar).

Il debutto ufficiale in gara della Porsche 963 è previsto per gennaio 2023 alla 24 Ore di Daytona negli Stati Uniti. Nel frattempo, il FIA WEC ha aperto le porte ai test nell’ambito delle prossime gare del campionato del mondo di quest’anno. La Porsche Penske Motorsport punta a una prova generale non competitiva nell’ultimo round della stagione in Bahrain questo novembre.