Elkann agli azionisti Ferrari: sono felice ma dobbiamo lavorare instancabilmente

Alla fine ha parlato anche il presidete Elkann. Lo ha fatto all’assemblea degli azionisti, anche se ci si aspettava un po’ di enfasi in più per i trionfi di Leclerc e magari una parola per Mattia Binotto sul quale alla vigilia del campionato aveva caricato tutte le aspettative.

Il 2021 per Ferrari è stato un anno straordinario della nostra storia. Risultati finanziari eccellenti, il rafforzamento della migliore gamma prodotti nella nostra storia, l’ingresso del marchio in nuovi territori e il portafoglio ordini più forte di sempre sono solo alcuni degli aspetti più importanti”. Lo ha detto John Elkann, presidente di Ferrari, aprendo l’assemblea degli azionisti. “In termini di prodotti abbiamo lanciato 4 nuovi modelli tra cui la 296 Gtb, un modello Phev (ibrido plug-in) con un nuovo motore V6 accoppiato

a un motore elettrico. Un’auto che segna un passo avanti nel nostro percorso di elettrificazione”.

“Anche se il 75esimo anniversario è un momento per riflettere sul passato, non c’è modo migliore per celebrare il passato che definire il proprio futuro: ecco perché attendo con impazienza il Capital Markets Day della Ferrari, il 16 giugno, che segnerà una tappa storica della nostra storia – ha sottolineato John Elkann – Il Capital Markets Day ci offre l’opportunità di presentare la nostra costante tensione verso l’innovazione, l’esclusività e l’eccellenza, e di aggiornarvi sul nostro percorso di elettrificazione, un elemento fondamentale nel nostro percorso verso la carbon neutrality entro il 2030. Non vediamo l’ora di

condividere con voi la nostra strategia per il futuro”. Elkann ha poi parlato dell’amministratore delegato Benedetto Vigna alla Ferrari lo scorso settembre definendolo “un altro importante momento del 2021”.

“Il suo lavoro pionieristico nell’industria dei semiconduttori, un fattore chiave nel mondo dell’automobilismo di oggi, migliorerà ulteriormente il profilo innovativo della Ferrari negli anni a venire”, ha spiegato.

“Per quanto riguarda la Formula 1, due anni fa abbiamo dichiarato che avremmo dovuto lavorare molto per tornare a essere competitivi e, dopo due stagioni difficili, il campionato 2022 è iniziato in modo emozionante. Come tutti i nostri tifosi nel mondo, sono felice di essere tornato a competere al più alto livello”, ha sottolineato John Elkann, presidente della Ferrari, parlando agli azionisti del buon avvio

della stagione per la Rossa.

“Detto questo, sappiamo che la stagione è appena iniziata. Dobbiamo lavorare instancabilmente come squadra per ottimizzare ogni aspetto della nostra performance”, ha spiegato il presidente.

“Il 2021 è stata la migliore stagione di sempre per la Ferrari nelle gare Gt, con la vittoria dei titoli mondiali Piloti e Costruttori nel Fia World Endurance Championship e alla 24 Ore di Le Mans – ha aggiunto Elkann -. L’anno scorso il nostro impegno per le gare di durata è stato confermato con l’annuncio dell’atteso ritorno nella classe regina del Fia World Endurance Championship nel 2023 con il nostro programma Le Mans Hypercar”.

