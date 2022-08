Ferrari i conti volano a settembre il Purosangue

I numeri della Ferrari continuano a crescere andando anche oltre le previsioni. Il lusso non subisce la crisi, anzi ci sono sempre più clienti in attesa di una vettura Made in Maranello. L’8 settembre alla vigilia di Monza verrà presentato il Purosangue.

Ieri sono stati presentati conti e il Ceo Vigna ha definito memorabili gli ultimi tre mesi. Per la fabbrica, per l’azienda, per gli azionisti. Non per i tifosi certamente. Eccoli in questa mini rassegna stampa (non cercate l‘articolo del Corsera. C‘era una fotonotizia. La testata era per i conti della Cairo Communication)

Per quanto riguarda la Formula 1 parlando con gli analisti Vigna ha ripetuto una frase già sentita: la Formula 1 è nel nostro DNA. Dobbiamo fare attenzione a tutti i dettagli, è un’occasione continua per imparare. Continuiamo a lottare per la vittoria è per il titolo“. Bravissimo sui numeri economici forse dovrebbe farsi spiegare meglio quelli legati allo sport.

Parole del presidente Elkann registrate dopo la figuraccia ungherese: zero.