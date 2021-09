Formula mercato: Bottas sull’Alfa Sauber precede Russell in Mercedes

Da Raikkonen e Bottas. L’Alfa Romeo Sauber passa da un finlandese all’altro. Sostituisce Kimi che si è ritirato con l’ex spalla di Hamilton, lasciato libero dalla Mercedes. Un uomo d’esperienza, di sostanza che liberatosi da Hamilton avrà l’occasione per dimostrare quello che è. Non sarà facile passare dalla Mercedes all’Alfa Sauber, come non lo era stato per Kimi passare dalla Ferrari al team dove aveva cominciato. L’importante ora è che l’Alfa sauber non faccia scherzi e confermi Antonio Giovinazzi. Vedere accanto a Bottas un De Vries (altro uomo Mercedes) o un Albon (uomo Red Bull) proprio non si può….

L’ufficilizzazione di Bottas all’Alfa apre anche al passaggio di Russell in Mercedes. Un’altra notizia ormai ampiamente scontata. E davvero rivoluzionaria per il team di Toto Wolff che metterà accanto a Lewis un giovane rampante e non più una spalla accomodante.

Il comunicato ufficiale Alfa: “Il pilota finlandese Valtteri Bottas ha firmato un accordo pluriennale con la squadra di Hinwil che lo unirà all’Alfa Romeo Racing ORLEN nella stagione 2022 e oltre. Bottas, nove volte vincitore di un Gran Premio, entrerà a far parte del team durante la transizione fondamentale verso la nuova era della Formula Uno. L’evoluzione sarà favorita anche dalle modifiche radicali apportate al regolamento, che offrono un’opportunità unica alla squadra di avanzare verso la parte anteriore della griglia di partenza”.

“Si apre un nuovo capitolo nella mia carriera di pilota: sono entusiasta di unirmi all’Alfa Romeo per il 2022 e oltre, in quella che sarà una nuova sfida con un produttore di automobili iconico – ha detto Bottas – Alfa Romeo è un marchio che non ha bisogno di presentazioni, ha scritto alcune grandi pagine della storia della Formula Uno e sarà un onore rappresentare questo marchio. Il potenziale dell’assetto ad Hinwil è chiaro e sto già assaporando l’opportunità di aiutare la squadra a guadagnare posizioni nella griglia di partenza, anche grazie ai nuovi regolamenti, che daranno la possibilità al team di fare un salto in avanti nelle prestazioni nel 2022. Sono grato per la fiducia che la squadra ha riposto in me e non vedo l’ora di ripagarla: mi contraddistingue la voglia di correre per ottenere dei risultati e, quando è il momento, per vincere. Conosco bene Fred [Vasseur], non vedo l’ora di conoscere il resto della squadra con cui lavorerò e di costruire relazioni forti come quelle che ho alla Mercedes. Sono orgoglioso di ciò che ho raggiunto a Brackley e sono pienamente concentrato nel portare a termine il lavoro iniziato mentre lottiamo per un altro campionato del mondo, ma sono anche impaziente di accogliere le nuove sfide che mi aspettano il prossimo anno”.

“Siamo entusiasti di accogliere nella grande comunità Alfa Romeo un pilota di enorme esperienza come Valtteri Bottas. I valori di efficienza, stabilità e performance che Alfa Romeo sta ridisegnando per il proprio futuro sono perfettamente impersonificati da un pilota come Valtteri, con cui ci auguriamo di scrivere insieme nuove pagine di una storia sportiva gloriosa.” Jean Philippe Imparato, Ceo Alfa Romeo

Nato a Nastola, in Finlandia, il 28 agosto 1989, Valtteri vanta una carriera brillante nelle formule junior. È stato il secondo pilota a vincere sia la Formula Renault Eurocup che la Formula Renault Northern European Cup nello stesso anno, il 2008, e quindi ha vinto il Masters di Formula 3 sia nel 2009 che nel 2010, diventando il primo pilota a cogliere questa doppia vittoria. La promozione alla GP3 ha visto Valtteri vincere quattro gare e conquistare il titolo, dimostrando di essere pronto per il palcoscenico più importante delle gare automobilistiche.

Il debutto in Formula Uno è avvenuto puntualmente nel 2013, con la Williams, dove Valtteri si è imposto come uno dei talenti più brillanti nello sport, prima di essere promosso alla guida di una Mercedes nel 2017. Il finlandese ha giocato un ruolo cruciale nel garantire quattro titoli Costruttori alla casa automobilistica, vincendo la sua prima gara a Sochi nel 2017 e aggiungendo altri otto primi posti al suo attivo, oltre a un totale di 54 podi per la squadra di Brackley.

Vicecampione del mondo nel 2019 e nel 2020, il palmarès di Valtteri è rappresentato da 9 vittorie, 17 pole position e 63 podi. Il prossimo anno si aprirà una nuova pagina per il talento di Nastola. Unirsi all’Alfa Romeo Racing ORLEN permette a Valtteri di mettere a frutto la sua esperienza nella parte competitiva della Formula Uno aiutando la squadra a risalire la classifica. Con i nuovi regolamenti che rappresentano un’opportunità di grande rinnovamento per lo sport, esiste ora la possibilità per la squadra e il pilota di scrivere una nuova storia di successo insieme.

“È un piacere dare il benvenuto nella squadra a Valtteri e non vediamo l’ora di iniziare il nostro viaggio insieme – ha invece aggiunto Vasseur -. Con lui, il team di Hinwil acquisisce un forte componente della squadra, con esperienza nella parte alta della griglia. Valtteri è stato parte integrante di una squadra che ha riscritto i libri di storia e ha quattro titoli mondiali costruttori a suo nome: è il pilota giusto per aiutare Alfa Romeo Racing ORLEN a fare un passo avanti, verso la parte anteriore della griglia. Il nostro rapporto risale a molto tempo fa, a quando abbiamo lavorato insieme in campagne di successo in F3 e GP3. Il suo talento e le sue capacità erano evidenti fin da allora e con il tempo sono solo cresciuti: sono davvero impaziente di vederlo mettere la sua abilità al lavoro per il bene del team. L’accordo pluriennale che lo porta da noi offre sia a Valtteri che alla squadra la stabilità di cui abbiamo bisogno per costruire il nostro progetto in un momento cruciale per la Formula Uno: siamo entusiasti di ciò che il futuro ha in serbo per noi”.