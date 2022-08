Giovinazzi is back: due venerdì con la Haas

Antonio Giovinazzi tornerà a guidare una Formula1, la Haas, nelle libere del venerdì a Monza e in Texas. Dopo l’esperienza in FormulaE con un team davvero non all’altezza, per Antonio ora comincia un nuovo viaggio. Dove arriverà?

“Sono molto contento di avere la possibilità di tornare a girare in Formula 1 in sessioni ufficiali – ha detto Antonio –. Oltre a fare tanto simulatore è importante guidare anche una monoposto reale e non vedo l’ora di rimettere tuta e casco. Sfrutterò queste occasioni per prendere confidenza con una vettura della nuova generazione, questo è il modo migliore per farmi trovare pronto qualora fossi chiamato in causa nel mio ruolo di pilota di riserva. Ringrazio Haas F1 Team e Scuderia Ferrari per questa opportunità e non vedo l’ora di poter dare il mio contributo alla squadra che già nel 2017 mi ha dato fiducia”.

Per Antonio ci sono almeno due possibilità se non dovesse riaprirsi una porta stabile on F1: ancora la Formula elettrica magari con un team migliore oppure l’avventura con la Ferrari verso Le Mans. Colletta crede volto in lui e li Antonio potrebbe davvero fare bene.

Intanto ben tornato per sue piccole ore che potranno diventare utili.