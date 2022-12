Giovinazzi sulla Hypercar Ferrari verso Le Mans

Non è un mistero che ad Antonello Coletta, big boss dell’operazione Le Mans di Maranello, sia sempre piaciuto Antonio Giovinazzi. E così la scorsa settimana lo ha messo al volante della 499P nell’ultimo test dell’anno a Vallelunga.

Non c’è ancora un annuncio ufficiale, la Ferrari svelerà i piloti per il programma Hypercar (ma non gli equipaggi) solo a gennaio. Ma tutto lascia credere che per Antonio ci sarà un posto visto che in Formula 1 non potrà fare altro che il terzo pilota del Cavallino, alternandosi quando sarà necessario con Robert Shwartzman, il ragazzo di San Pietroburgo nato nel 1999.

L’operazione Hypercar che scatterà a Sebring avrà il suo obbiettivo principale con la 24 ore di Le Mans che quest’anno è alla centesima edizione e ha già fatto registrare il tutto esaurito.

Alessandro Pier Guidi e James Calado sono le due carte certe scelte da Coletta. Rovera, Nielsen, Fuoco, Molina e Rigon i candidati. Per il Wec verranno scelti due equipaggi da tre piloti. Giovinazzi porterebbe esperienza di racing e garantirebbe una certa attrattiva. Coletta ha sempre detto di prediligere i ragazzi di scuola Ferrari e di avere un debole per gli italiani. Senza un volante di Formula 1 a disposizione per Antonio sarebbe una grande occasione.

Vedremo nei prossimi giorni

Vedi Ecco la 499 P la Hypercar Ferrari per LeMans tra passato e futuro