Gli 80 anni di Jeep con la nuova Compass

Il 2021 è un anno speciale per il marchio Jeep ® poiché celebra 80 anni di leadership nella categoria dei 4×4, della libertà di guida open-air e dell’avventura. La sua leggenda nasce nel 1941 con la produzione della mitica Willys MB – il primo veicolo 4×4 prodotto in serie – e si è alimentata nel corso dei decenni con il lancio continuo di nuovi prodotti. E il suo primato in termini di capability off-road dura da allora, e nel corso del tempo, parallelamente alle performance in fuoristrada, sono cresciuti il comfort, l’handling e la connettività.









La Nuova Compass si caratterizza per un rinnovato profilo high-tech, mantenendo al contempo il suo proverbiale spirito urbano, moderno e sofisticato. La prima versione della Nuova Compass a debuttare sul mercato europeo sarà l’edizione speciale “80° Anniversario”, che si distingue per alcuni elementi di design esclusivi, quali badge celebrativi e cerchi in lega da 18” dedicati e sarà la punta di diamante della gamma “80° Anniversario”. Arriverà negli showroom Jeep europei in primavera.

La Nuova Compass presenta design esterno rinnovato ed interni completamente nuovi, motorizzazioni termiche e ibride plug-in, contenuti tecnologici pensati per migliorare il comfort e rendere più intuitiva l’esperienza di guida urbana. Nuovi sistemi di sicurezza attiva e passiva all’avanguardia inoltre ottimizzano il comportamento dinamico e le proverbiali capacità 4×4 del marchio Jeep.