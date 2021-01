Seb ci ha dato un bel taglio. Complimenti a Vettel per il nuovo look

Bravo Seb. Ancora una volta dimostra di essere un uomo di sostanza. Non bada alle apparenze e dopo anni in cui con il ciuffo nascondeva la calvizia in arrivo, si √® sbarazzato di tutto presentandosi in Aston Martin con il nuovo look che, secondo qualche osservatore, lo fa assomigliare a Ron Howard…

La battutaccia che anch’io ieri ho fatto sui social era scontata: persa la Ferrari Seb ha perso anche in capelli… Diciamo che Seb cambiando vita ha deciso anche di cambiare look e in una societ√† dove si d√† troppa importanza all’apparenza se ne √® sbattuto di sorrisetti e battute e ha scelto il look che evidentemente riteneva pi√Ļ comodo…

Ci sono sportivi (che oggi siedono in panchina) che hanno fatto di tutto per rifarsi una chioma. Altri che dopo anni hanno faffo come Seb cambiando aspetto e presentandosi calvi (vedi Agassi). Altri ancora che hanno fatto del loro aspetto senza un capello un vero marchio di fabbrica (pensate a Collina)…

Certo ancora una volta salta all’occhio la differenza abissale tra Hamilton e Vettell. Lewis √® maniacale nella ricerca del suo look e spesso gioca con i suoi capelli. Seb, probablmente dopo essersi consultato con la moglie, si √® ripresentato cos√¨…

Vedi anche https://linktr.ee/uzapelloni