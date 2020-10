Il grande libro della Formula 1: un libro chi ti tiene compagnia. Parola di Corriere della Sera

Il Corriere della Sera, a firma di Daniele Dallera, responsabile dello sport e compagno di mille avventure sulle piste (gli stadi e i palazzi dello sport) di tutto il mondo ci ha regalato una straordinaria recensione de Il Grande libro della Formula 1…

Se si uniscono due forze il risultato è sempre di alta qualità. Come il libro scritto da Luca Dal Monte & Umberto Zapelloni, le due forze, perché pochi altri autori al mondo, non si esagera, hanno la loro competenza su Ferrari prima e Formula 1 dopo: ecco che «Il Grande Libro della Formula 1» — La Rossa, le altre e un romanzo lungo settant’anni — edito da Baldini e Castoldi, diventa una fonte inesauribile di storie, notizie, dati, ricerche per l’appassionato lettore. Dal Monte & Zapelloni, coppia collaudata, sanno, conoscono, si emozionano, animati da curiosità e passione, hanno vissuto da vicino, almeno negli ultimi 40 anni, quello che raccontano non come certi orecchianti da fotocopia, hanno incontrato, studiano, scrivono bene e con umiltà. Per questi e altri spunti, un tomo di 1360 pagine lo si legge con piacere, diventa tuo amico, è un libro che dà soddisfazione. Un’opera preziosa, resa ancora più accattivante dalla prefazione di Charles Leclerc, il pilota che riporterà in alto la Ferrari, ne siamo convinti. In crisi di astinenza da vittorie del Cavallino, la lettura del libro di Dal Monte & Zapelloni può essere una terapia provvidenziale per rivivere in pagina le grandi gesta della Rossa. Un racconto, molto ben romanzato che fa rivivere imprese e personaggi unici, come Stirling Moss, Jim Clark, Niki Lauda, grande anche nelle cattiverie, da vero fuoriclasse. Ti fa commuovere, e questa è un’altra forza del libro, quando affronta Gilles Villeneuve, sicuramente amato dalla coppia di scrittori, un po’ come Ayrton Senna, il re che se ne va troppo presto, guarda caso a Imola, dove la Formula 1 ritornerà domenica: questo è un libro da consigliare, perché tiene compagnia.

