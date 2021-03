Il mio ranking 2021: la Ferrari per ora è sesta. Mercedes dietro a Red Bull

Le squadre sono tornate in fabbrica a lavorare. La Mercedes rimasta in pista per il filming day, cercando di sfruttare gli ultimi 100 chilometri disponibili per capire qualcosa in più… Non era mai capitato negli ultimi anni che la squadra di Toto Wolff chiudesse i test precampionato all’ultimo posto nei chilometri percorsi (solo 304 giri, poco più di 5 Gran Premi, mentre Alpha Tauri ne ha disputati 7,40). A dieci giorni dal via del campionato vi propongo il mio ranking… Ditemi il vostro

Ranking 2021

Red Bull Mercedes McLaren Alpha Tauri Aston Martin Ferrari Alpine Alfa Romeo Williams Haas

Red Bull squadra da battere, almeno all’inizio. Con questo non voglio dire che vincerà il campionato, anzi io ho una fiducia immensa nella capacità di recupero della Mercedes sempre che a Hamilton non passi la voglia. All’inizio però la grinta di Max e il lavoro di Perez potrebbero regalare alla Red Bull rinvigorita da un motore Honda in grande forma delle piacevoli sorprese. E proprio il motore Honda mi convince a indicare nell’Alpha Tauri la possibile sorpresa di inizio anno.

La Ferrari è migliorata, indubbio. Lo ha detto Binotto, lo ha confermato sia Leclerc che Raikkonen (fronte motore). Sono mancate le prestazioni (mai cercate realmente) velocistiche, ma soprattutto il ritmo gara non è ancora apparso quello buono. Positivo il fatto che i dati raccolti in pista si parlino con quelli raccolti in simulazione. c’è una base per lavorare. Oggi non è da podio, ma credo possa arrivarci. Battere Mercedes e Red Bull oggi appare impresa impossibile. Combattere con McLaren, Aston Martin, Alpine e Alpha Tauri no. E’ questo il triste obbiettivo stagionale.