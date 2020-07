La crisi #Ferrari vista dai giornali

La crisi Ferrari vista dalla stampa italiana, grazie alla collaborazione di loslalom.it

Franco Nugnes su Motorsport ha scritto che “su un toboga come quello magiaro non è certo la power unit che deve fare la differenza, quanto le doti di telaio e di aerodinamica. Il verdetto della pista è stato desolante: la Ferrari in gara ha usato le tre mescole di gomme e non andava con nessuna”.

Giorgio Terruzzi su Corriere della sera elogia Mattia Binotto per aver sempre difeso i suoi uomini. E però “forse è il caso di intervenire su un gruppo di tecnici iperprotetto ma in difficoltà nel momento di cambiare rotta e passo a fronte di dati deficitari. In F.1 non sono mai serviti i ribaltoni, non hanno senso le ghigliottine perché i nodi risiedono in una tecnologia complessa, sofisticatissima, non nella politica, nei modi o nei toni. Serve tempo, lucidità e competenza per alzare una qualità che manca e che, purtroppo mancherà. Dispiace dirlo ma questo sarà un anno più nero che rosso”.

Umberto Zapelloni, ovvero il sottoscritto, che nei giorni scorsi su il Giornale aveva avanzato l’ipotesi delle Ferrari doppiate in Ungheria, stamattina scrive che i sospetti ora circondano i motori delle Mercedes, “perché se dopo le precisazioni regolamentari della Fia, i motori di Ferrari, Honda e Renault perdono (beh Ferrari più degli altri) e quelli Mercedes fanno il percorso inverso è giusto farsi delle domande”.

Ne scrive anche Leo Turrini su Resto del Carlino. “Come è possibile che le nuove interpretazioni in materia di motore siano state fatali a Ferrari, Honda e Renault ma non ai datori di lavoro di Lewis Hamilton? Cosa intende il barcollante Binotto quando esprime polemicamente stupore sulle prestazioni dei dominatori? E come mai Toto Wolff è così nervoso quando l’argomento salta fuori? Ci sono cornuti e mazziati in Formula Uno? Qualcuno è troppo furbo o è troppo bravo? Come spesso mi capita di dichiarare, il lancio del sospetto è uno sport che non mi piace. Se i costruttori (anche Honda e Renault, che già ha sollevato il caso della Racing Point, copia perfetta della Mercedes 2019) hanno dubbi, chiedano chiarimenti alla Fia. Oppure, cerchino di lavorare meglio, perché perdere ci sta e i ferraristi ci hanno fatto l’abitudine. Ma doppiati, umiliati e offesi è un po’ troppo, via”.

La prima gara è stata un’anomalia, la seconda praticamente non l’abbiamo fatta. Oggi potevamo finire al massimo quinti, abbiamo chiuso al sesto. Era chiaro già prima della gara che la Mercedes ci avrebbe doppiato Sebastian Vettel

Secondo Luigi Perna, che ne scrive su la Gazzetta dello sport, sono in arrivo provvedimenti. “Rischia di saltare il numero uno degli aerodinamici, David Sanchez, ed è sotto esame anche il capo del progetto veicolo Enrico Cardile”. Ora una settimana di riposo, poi il doppio GP di Silverstone del 2 e del 9 agosto. Stefano Villa su Oa Sport avanza l’ipotesi che sia allo studio “un muso più stretto (simile a quello adottato da Mercedes) ma non si sa ancora se si riuscirà ad averlo già tra due settimane. Una novità che non risolverà tutte le criticità di questa Ferrari ma che potrebbe almeno limitare i danni”.

Mauro Coppini su Corriere dello sport-Stadio esprime contrarietà su una eventuale sostituzione di Binotto con Antonello Coletta. “Una operazione che lascia perplessi. Perché per essere tutta interna a gruppo potrebbe dare il via a ripicche già presenti ma ancora sotto traccia. Una operazione che ricorda quei “navigator” grazie ai quali si sarebbe potuto porre fine alla disoccupazione in Italia. In quel caso si trattava di un disoccupato chiamato a trovare impiego a uno che il lavoro non c’è l’aveva, qui si sostituisce a Binotto, ottimo tecnico ma che una monoposto di Formula 1 non l’aveva mai progettata, un Coletta che la Formula 1 ha conosciuto solo di striscio”.

Servirà un’analisi chiara da parte di ciascuno e, se necessario, il coraggio di cambiare rotta. La dinamica attuale non è accettabile Mattia Binotto

