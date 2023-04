Le Hypercar Ferrari ci riprovano a Spa

La Hypercar Ferrari continua il suo percorso di avvicinamento alla 24 ore di Le Mans, l’appuntamento dell’anno. Dopo il terzo posto all’esordio di Sebring e il secondo in Portogallo eccoci a Spa dove, su una delle piste più belle e impegnative del mondo, si corre la Sei ore, terzo appuntamento del FIA World Endurance Championship.

Le due Hypercar ferrariste sono affidate ai soliti magnifici sei: Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che formano l’equipaggio della vettura numero 50, e Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, che condividono l’abitacolo della 51.

Dopo i round di Sebring e Portimão il Cavallino Rampante occupa la seconda posizione in classifica Costruttori a 22 punti da una Toyota finora imprendibile per quanto riguarda le prestazioni. Nella classifica Piloti Fuoco-Molina-Nielsen sono secondi con 42 punti, Pier Guidi-Calado-Giovinazzi sesti a quota 17. “Dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi cercando di migliorarci gara dopo gara per ottenere il miglior risultato possibile – ha detto Antonio Fuoco -. La pista di Spa personalmente mi piace molto, è un tracciato particolare con tanti saliscendi che reputo uno dei più divertenti e al contempo uno dei più complicati al mondo: sul piano tecnico non ti permette di commettere troppi errori. Sarà essenziale ridurre rimanere concentrati per l’intero arco della corsa”.

“A sole due settimane dal round portoghese torniamo in azione a Spa-Francorchamps su di una pista dove in carriera ho ottenuto diversi risultati e vittorie – il parere di Alessandro Pier Guidi – I bei ricordi non mancano, a partire dalla 24 Ore che abbiamo vinto nel 2021 con la Ferrari 488 GT3 al termine di una corsa che si è decisa solo negli ultimi minuti. Per quanto riguarda il terzo atto del FIA WEC, credo che in Belgio potremo lottare per il terzo posto considerato che al momento Toyota mi sembra essere la favorita per le prime due posizioni. A Spa, però, le variabili sono molte, incluso il meteo che può rimescolare le carte: in caso di pioggia i valori in campo potrebbe cambiare. L’auspicio è di compiere una gara lineare senza problemi e arrivare nelle fasi finali con la possibilità di lottare per una posizione di vertice”.

“Considerato il terzo posto ottenuto in America e il secondo conquistato in Portogallo siamo soddisfatti del nostro avvio di stagione, pur nella consapevolezza che ci troviamo all’inizio di un percorso non semplice, e che dobbiamo continuare a lavorare con impegno per colmare il gap con i nostri principali avversari – ha detto Antonello Coletta – Ci presentiamo a Spa per continuare a crescere e migliorare, proseguendo il cammino di avvicinamento alla 24 Ore di Le Mans che rappresenterà la gara più importante del campionato, un evento dove speriamo di arrivare con una conoscenza ancor più approfondita della nostra vettura sia da parte della squadra, sia dei piloti”.

Il programma in pista scatterà giovedì 27 aprile con le prime due sessioni di prove libere dalle 11.30 e dalle 16.20; venerdì 28 dopo le prove libere 3, dalle 11, dalle 17.50 le qualifiche riservate alle Hypercar determineranno la griglia di partenza della 6 Ore di Spa, al via sabato 29 dalle 12.45.

Sul canale YouTube “Ferrari” si potrà seguire la gara in diretta dalla prospettiva dei piloti grazie agli on-board camera disponibili sia per entrambe le Hypercar.