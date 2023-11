Leclerc: cercherò di fare la partenza della vita

Bello vedere Leclerc finalmente sorridente. “Non avevo aspettative, ma sapevo che nei cittadini si può fare la differenza ed ero davvero motivato”. Lo si è visto fin dal primo giorno. Dategli una Ferrari che non si squaglia e lui vi farà divertire. Per una volta dovrebbe avere una gara costante, concreta e veloce, senza gomme che si sciolgono (contate anche la temperatura). Ferrari e Red Bull sono molto vicine su questa pista. Ci sarà da divertirsi…

“Quelli fatti in Q2 sono i migliori giri che ho mai fatto in Formula . Non avrei cambiatoi nulla di quei giri – assicura – Peccato che poi in Q3 abbia sbagliato troppo e non sia riuscito a ripetermi, però è bastato per la pole. E adesso spero davvero di poter trasformare la pole in una vittoria. Farò di tutto per vincere e credo si possa fare una grande risultato e un grande risultato per me significa solo la vittoria”

Dopo la pole numero 23, ci vorrebbe la vittoria numero 6. Sarebbe ora di invertire la tendenza: “La gestione gomme sarà molto importate, non ci sono dubbi che Max e la Red Bull sono molto forti e noi dovremo essere sul pezzo…”.

Le ultime partenze non sono state perfette. Ma Charles promette: “Domani lavorerò per fare la partenza della mia vita”. Dita incrociate e qualche dollaro sul 16.