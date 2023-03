Leclerc ci crede ancora: il mio obbiettivo resta il Mondiale

Nella notte è arrivata l’ennesima professione di fede di Leclerc. Lui ci crede ancora. Nella Ferrari e nel Mondiale. Beato lui.

“Non solo non abbiamo la macchina dell’anno scorso, ma siamo tornati un po’ indietro di performance e quindi non posso dire che qui sarà facile vincere. Di sicuro non abbiamo le armi per farlo. Il nostro pacchetto per ora probabilmente non è abbastanza buono per vincere questo fine settimana. Ma ne siamo consapevoli. Ciò non significa assolutamente che non siamo motivati ​​a risolvere la situazione il più rapidamente possibile”. Realista.

“Ovviamente l’anno scorso è stato davvero un bel ricordo, è bello tornare in un posto in cui hai bei ricordi, ma dobbiamo anche essere molto realistici, e lo siamo, e siamo molto lontani dalla posizione in cui ci trovavamo l’anno scorso arrivando la gara.” Nostalgico.

“Qui non avremo novità, ma so che nei prossimi mesi arriveranno molti aggiornamenti alla macchina e questo dovrebbe aiutarci a colmare il divario”. Ottimista

“Non abbiamo una data solo perché stiamo spingendo così tanto che questa data cambia costantemente e si avvicina, quindi questa è una buona notizia. Il team sta spingendo in modo massiccio”. Fiducioso.

“Il mio obiettivo di quest’anno però non è cambiato, voglio il Mondiale”. Fantascientifico.

Sulla Red Bull: “Non è solo uno il punto in cui sono migliorati, lo sono in tutte le aeree. In tutto”. Disperato.

