Leclerc ottimista: le prime sensazioni sono buone

Dopo l’allarme saltellamenti di giovedì, ecco le parole dolci di Charles Leclerc. Mentre fuori sta girando Sainz senza saltare più come un canguro, Charles Leclerc prende la parola e ai microfoni di Sky rassicura i tifosi della Ferrari.

“Si tratta pur sempre di test, quindi c’è sempre un compromesso sapevo del programma, e non c’è stata nessuna sorpresa e non ci sono problemi. Ieri si trattava di fare uno scan di tutte le opzioni che avevamo. È stata una giornata positiva, e non c’è nulla di cui preoccuparsi. È importantissimo mettere in condizioni di stress massimo la macchina. Da un lato bisogna fare tutti questi scan per fare la correlazione con tutti i dati che ci sono a Maranello dello sviluppo, ed è stato fatto. Questa è la parte più importante che si fa prima di tutto, oggi ci concentreremo di più sul feeling della macchina”.

“Le prime sensazioni sono buone abbiamo fatto dei piccoli passi avanti con una macchina che sembra migliore dell’anno scorso, quindi vedremo la settimana prossima quando avremo tutto al 100% per confrontarci con gli altri. Adesso è ancora troppo presto per valutare, ma tutti i dati che abbiamo ricavato sono in linea con quello che ci aspettavamo ed è stato un segno positivo”.

La sensazione è che il problema poropising sia stato dribblato, ma che la SF-23 possa avere bisogno di più lavoro sugli assetti della SF-75 per trovare la configurazione ideale.