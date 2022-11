L’ultimo venerdì: Max, le Mercedes e poi arrivano le Ferrari

Verstappen e’ stato il più veloce anche nell’ultimo venerdì della stagione. Dopo l’uno-due della Mercedes in FP1, Max ha rimesso tutti dietro in Fp2 dando l’idea di voler chiudere con un’altra ciliegina la sua stagione.

Le prove ci hanno raccontato di una Mercedes in palla anche qui e di una Ferrari ancora prudente sulla gestione motori. Potrebbe esserci una lotta a tre. Non sarebbe male. Ricordiamo i 19 punti di distacco tra la Scuderia e il team di Toto Wolff.

La foto del giorno da Abu Dhabi e’ quella che vede Mattia Binotto, Fred Vasseur e Gunther Steiner entrare insieme nel paddock. Se e’ nata per caso come racconta Steiner abbiamo chiesto un passaggio a Mattia”) e’ nata davvero bene…. vedremo se sarà ancora proponibile alla prima gara della prossima stagione. Le chiacchiere continuano anche se i motori le fanno slittare in secondo piano. Aspettando una vera presa di posizione Ferrari perché siamo sinceri non può bastare un tweet a riportare il sereno

Binotto a parte il più gettonato del weekend e’ Seb Vettel arrivato al passo d’addio tra i complimenti di tutti i suoi compagni e avversari. Bella anche la foto che ritrae i 20 piloti a tavola assieme l’altra sera per festeggiare Seb (e non solo lui). Curioso sapere che alla fine ha pagato per tutti Lewis Hamilton.

Tra le chiacchiere di giornata c’è quella che vede Ricciardo tornare in Rex Bull come terzo pilota. Qualcosa più di una voce visto che Malko lo ha addirittura annunciato. Un ritorno a casa. Ma oggi avere un terzo pilota affidabile e’ fondamentale in caso di necessità. Certo andare a fare la riserva di un team che lo ha cacciato qualche anno fa…

Tra i rumors c’è anche quello di Mick terzo pilota Mercedes. Ma questa è davvero una chiacchiera per ora.