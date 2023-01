Max e Kelly coppia da prima pagina: “Assomiglia sempre più a papà Nelson”

Max Verstappen e Kelly Piquet sono ormai la coppia da copertina della Formula 1. Insieme hanno 5 mondiali, i due di Max e i tre di papà Nelson. Max e Nelson sono diversissimi, ma solo a prima vista perché sentite che cosa ha detto sua figlia Kelly, ragazza copertina dell’edizione olandese di Vogue.

“Quello che mi piace davvero è che sa cosa vuole e non ha paura di dirlo. È sicuro di sé e non è interessato alla fama o alle cose materiali. Abbiamo molto in comune, siamo artisti della vita. Mi rendo sempre più conto di quanto sia simile a mio padre – ha detto Kelly Piquet – in più è rimasto molto umile e ha i piedi ben saldi a terra”.

Kelly è figlia di Nelson e di Sylvia Tamsma, moglie olandese del tre volte campione del mondo all’epoca dei suoi mondiali e sorella di Nelsinho che come papà ha corso in F1 e poi primo campione del mondiale di Formula E.

Il servizio su Vogue

Kelly ha firmato un contratto esclusivo con Micha Models e 100% Connected qualche mese fa. Ha fatto la modella nella sua prima adolescenza, ma viaggiando avanti e indietro tra il Brasile, dove vive suo padre, e il sud della Francia, dove viveva sua madre, la scuola alla fine è diventata una priorità. “Lo vedo come la mia svolta, è Vogue, è la copertina, è un editoriale di oltre trenta pagine. Non è pazzesco iniziare così? Il fatto che sia Dutch Vogue e che l’abbiamo girato nella tenuta brasiliana della mia famiglia lo rende ancora più speciale”.

La tenuta dove si è effettuatro lo shooting è nei pressi della Brasilia. Un luogo unico che sfida l’immaginazione. Ci sono stalle con tanti cavalli, una pista con hangar su entrambi i lati pieni di aeroplani, elicotteri e altri giocattoli. Anche Kelly ha una casa lì, nel garage di suo padre con la sua immensa collezione di veicoli d’epoca e auto d’epoca. Dorme lì, letteralmente: la sua camera da letto è nel garage in modo che lui, originariamente un meccanico di automobili, possa iniziare subito ad armeggiare quando si sveglia.

Non importa quanto sia vecchia o costosa, ogni macchina funziona e ha una chiave nell’accensione; non sono lì per spettacolo. Nelson ha persino caricato il team di Vogue su un’auto diversa, da una Rolls-Royce a una AC Cobra a un furgone Volkswagen, per portarli sul posto. E poi c’è la casa stessa, dove una delle sue auto di formula 1 è appesa al muro e dove i suoi sette figli, da quattro madri, hanno ancora la loro stanza con una vista mozzafiato sulla vallata. Altri membri della famiglia vivono lì, incluso lo zio di 79 anni di Kelly che è volato sul biplano per una delle foto – “Che momento, non potevamo crederci!”

Con uno sfondo del genere, Kelly vive e respira corse. Anche il suo ex e padre della figlia di tre anni Penelope è un pilota: Daniil Kvyat. “I miei primi ricordi risalgono alla pista, quando sono arrivato per la prima volta in Brasile all’età di cinque anni con mio fratello Nelsinho che ne aveva otto. Ha iniziato a fare kart ed è stato subito ossessionato. Sono bei ricordi, i pomeriggi trascorsi al kartodromo dopo la scuola, a guardarlo girare e girare fino al calar del sole. Stavo scherzando, giocando con i meccanici. C’è un video davvero carino di me che cammino lungo la corsia dei box con un panino in una mano e un drink nell’altra, con i capelli fino alle natiche. La principessa della pista.

“Di sicuro non potrei chiedere in regalo a Max un’auto elettrica, morirebbe“.

“Sono sempre stato molto coinvolta nella carriera di mio fratello (arrivato in Formula 1 con la Benetton, do you remember il crash gate?). Ho attraversato alti e bassi, vedendo cosa fa la pressione a una persona. Questo mondo mi è così familiare, so cosa stanno passando quei ragazzi. Ma avevo amici al di fuori del mondo delle corse! La mia relazione più lunga è stata con qualcuno del mondo finanziario, quindi so che c’è di più oltre alla pista”.