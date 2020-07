MotoGp: la voglia di Valentino e le istruzioni anti Covid

La MotoGp è pronta a ripartire. Più saggia della F1 ha pianificato un giorno di test supplementare a Jerez per riprendere confidenza con le moto e soprattutto con le misure da adottare ben sintentizzate dalla tabella della Yamaha che vi allego qui sotto.

Aspettando l’annuncio del nuovo contratto ecco intanto il Vale pensiero prima di riaccendere i motori.

“Sono così felice che l’attesa sia finita! Abbiamo concluso i test invernali in modo positivo. Ho fatto un buon pre-campionato, perché ho avuto un buon ritmo sia nel test della Malesia che in quello del Qatar, quindi penso che arriverò qui in buona forma”.

“Ma Jerez è un tipo di pista molto diversa, quindi domani dovremo vedere come sarà la situazione. Non vedo l’ora di tornare in moto, a tutto gas, e di avere il feeling del weekend di gara. È anche bello essere di nuovo con la squadra, perché mi sono mancati tantissimo”.

“Tutti i tifosi guarderanno il GP di Spagna da casa, quindi voglio fare tutto il possibile durante il test per prepararmi a una bella battaglia per la vittoria o per il podio di domenica. Facciamo in modo che questa sia una stagione piena di bei ricordi”.

