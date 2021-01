Nico Rosberg si dà alla e-bike con le nuove Bianchi: “Cambieranno il mondo”

“La Formula 1 mi ha insegnato che c’è sempre una soluzione se si è disposti a cambiare le regole del gioco. Bianchi ha reso il cambiamento del nostro modo di muoverci la propria missione, e quest’idea si sposa con la mia visione di una mobilità più green, un mondo nel quale le e-bike sono parte integrante della soluzione”, parola di Nico Rosberg, uno che fino a qualche anno fa filava a 300 all’ora in Mercedes…

“Ecco perché ho scelto Bianchi. A casa mia, a Monaco, salgo in sella alla mia Bianchi e-Omnia e mi sento subito a mio agio. C’è una e-Omnia ideale per ognuno di noi e grazie all’innovativo configuratore Bianchi è possibile personalizzarla in ogni aspetto. È davvero fantastico!”, aggiunge Nico che sembra entrato nella parte.

D’altra parte basta vederle queste Bianchi per restare affascinati. Io che possiedo una semplice eTronik Sport avrei già voglia di cambiare… Non è difficile capire perchè Nico (ingaggio a parte) ne sia rimasto affascinato. E’ il concetto che Bianchi chiama come la sua “rivoluzione elettrica” a lasciare affascinati. Con e-Omnia Bianchi presenta una nuova famiglia di e-bike che definisce un approccio innovativo alla mobilità, fornendo ad ogni tipologia di utente l’opportunità di muoversi meglio e in modo più intelligente nella vita di tutti i giorni.

“La parola “Omnia” – in latino significa “tutto” – rispecchia l’ambizione della nuova piattaforma nata dal nostro programma di mobilità elettrica intelligente Bianchi Lif-E: essere la bicicletta ideale per ogni tipologia di ciclista” spiega il CEO di Bianchi, Fabrizio Scalzotto.

In un momento di forte cambiamento a livello globale, con impatti significativi sulle modalità di spostamento delle persone, Bianchi ha concepito una piattaforma di e-bike per soddisfare le esigenze di ciascuno: da chi ama il turismo in bicicletta, a chi si sposta in città per lavoro o necessità, senza dimenticare i biker più abili e sempre alla ricerca di un nuovo trail in montagna da sfidare. Pensando ai vari utenti, Bianchi ha definito tre diversi mondi per altrettante tipologie di esperienza, per un totale di otto modelli personalizzabili:

C-Type : City

: T-Type: Tourer (include la versione uomo e donna ed il modello full suspension FT-Type)

(include la versione uomo e donna ed il modello full suspension FT-Type) X-Type: Mountain (include il modello full suspension FX-Type)

“E’ il momento di cambiare il modo in cui ci muoviamo, il modo in cui viviamo. dobbiamo proteggere il nostro pianeta e costruire un futuro più sostenibile. Bianchi ha scelto di contribuire a cambiare il modo in cui ci muoviamo. Credo nella mobilità elettrica intelligente. Credo che le e-bike siano parte della soluzione…” Nico Rosberg

Il progetto avviato con il modello di punta full carbon e-SUV ora si estende ad una gamma di e-bike in alluminio ad alte prestazioni, pensate per tutti. La famiglia e-Omnia è costruita intorno a tre linee guida: design, funzionalità ed integrazione, insieme ad una speciale attenzione all’esperienza dell’utente, al comfort e alla sicurezza. Luci integrate, possibilità di raddoppiare la batteria con pack che porta l’autonomia oltre i 180 km, abs… Divertirsi in sicurezza…

E-OMNIA C-TYPE

E-OMNIA T-TYPE E FT-TYPE

E-OMNIA X-TYPE E FX-TYPE: FX-Type

UNA E-BIKE, MOLTE STORIE

Con il progetto e-Omnia, la rivoluzione elettrica promossa da Bianchi trova applicazione in tre diversi mondi, rispondendo alle esigenze e caratteristiche di ciascuno di essi: City, Tourer e MTB.

E-OMNIA C-TYPE: con il suo look elegante e stiloso, C-Type è pensata per gli spostamenti quotidiani, per renderli smart e sicuri. Il telaio garantisce affidabilità in ogni contesto, mentre la geometria step through permette al ciclista di salire e scendere di sella facilmente, indipendentemente dall’abbigliamento indossato.

E-OMNIA T-TYPE E FT-TYPE: elegante e versatile, T-Type è un modello tourer progettato per soddisfare le esigenze sia dei cicloturisti sia dei rider cittadini. Grazie allo specifico sistema portapacchi posteriore integrato con il telaio, la versione full suspension FT-Type può trasformarsi indifferentemente in una bici da turismo, un modello pronto per affrontare il traffico quotidiano, o nella soluzione per portare i più piccoli a scuola. Il motore Bosch Performance Line CX fornisce tutta l’assistenza necessaria per affrontare le escursioni del weekend, mentre l’opzione ABS per la ruota anteriore aumenta la stabilità e la manovrabilità del mezzo.

E-OMNIA X-TYPE E FX-TYPE: FX-Type è dedicata al mondo della mountain bike, pensata per biker esperti che ricercano il divertimento e la sfida sui sentieri off-road. Il fodero posteriore asimmetrico è pensato per evitare che la catena danneggi il telaio, evitando fastidiosi rumori. X-Type è una e-MTB hardtail, ideale per dare il massimo sui sentieri di montagna o nelle sfide infuocate. Come per FX-Type, protezioni parafango sono integrate sul tubo sterzo, sulla testa della forcella, sotto il tubo obliquo e sul retro del tubo sella. Entrambi i modelli X-Type e FX-Type hanno l’opzione ABS.

Potete configurare la vostra e-Omnia Bianchi come con un’auto all’indirizzo: bianchi.com/e-omnia

I prezzi…. beh in linea con il progetto: la C-Type parte da 3320 euro, la T-Type da 3370, la FT-Type da 4900, la X-Type da 3450, la FX-Type da 4800