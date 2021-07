Pagelline BritishGp: il re è Leclerc, ma Hamilton non scherza più… e Max…

Pagelline del BritishGp più esplosivo degli ultimi anni. Il duello Hamilton Verstappen ha toccato il culmine alla Copse con un crash che lascerà parecchi strascichi in questo mondiale ancora tutto da giocare.

10 a Charles Leclerc. Magico in qualifica venerdì, conservativo nella sprint Race o Qualifying che dir si voglia, è arrivato a due giri dal paradiso. Di più non poteva fare. Ha confermato che con la macchina giusta può stare coi migliori. Freddo anche quando il motore gli ha mandato strani segnali.

9 a Lewis Hamilton. Incidente a parte, ha incassato la penalità e ha rimontato fino a vincere una gara che voleva a tutti i costi per i suoi tifosi e per la sua classifica. Cattivo come non lo abbiamo mai visto, probabilmente troppo al primo giro. Ma i campioni sono così. Credono di essere da soli in pista (discorso che vale anche per Verstappen).

8 a Fernando Alonso. Bravissimo nella mini gara, concretissimo in gara dopo il testa coda nel giro di ricognizione. Da quando ha capito l’Alpine ha cominciato a distruggere il giovane Ocon.

7 a Lando Norris. Ancora davanti a Ricciardo questa volta non è riuscito a stare davanti a tutte e due le Ferrari in un weekend in cui la McLaren puntava ad allungare sulle rosse, ma se al pit stop non avessero pasticciato forse si sarebbe preso il podio.

6,5 a Carlos Sainz. Se Russell non lo avesse buttato fuori sabato il suo sarebbe stato un weekend diverso. Se il box non avesse pasticciato con la sua anteriore sinistra avrebbe chiuso davanti a Ricciardo. Non si è scoraggiato.

6 ad Antonio Giovinazzi. Nel fine settimana del rinnovo Alfa Romeo (10 a Imparato per la scelta) ha chiuso ancora davanti a Kimi che nella Qualy lo aveva battuto e che in gara ha pasticciato davvero troppo (voto 4).

5 a Valttery Bottas. Alla prima partenza si è fatto sorprendere da Leclerc, alla seconda da Norris. Alla fine ha dovuto lasciar passare Hamilton perché non aveva lo stesso ritmo.

4 a Sebastian Vettel. Non una grande giornata per chi qui aveva vinto a “casa loro” con la Ferrari. Ha finito con il ritirarsi…dopo una Vettellata delle sue.

3 ai commissari. Troppi 40 minuti per decidere la penalizzazione di Hamilton. Va bene che non erano d’accordo. Con tutti gli strumenti a loro disposizione dovevano imporsi di decidere prima del restart.

2 a George Russell. Dalle magie di venerdì all’interruttore spento di domenica passando per la sportellata a Sainz. In gara deve darsi una mossa.

1 a Wolff e Horner. Sono peggio dei loro piloti. Finiranno con il prendersi a pugni.

0 a Sergio Perez. Quel che ha combinato sabato nella Sprint lo sa solo lui. Partendo ultimo non si può sempre vincere come un anno fa.., ma quando serviva un vice Max lui non c’era.

N.G. A Max Verstappen. È finito in ospedale per colpa di Hamilton, ma siamo sicuri che abbia fatto di tutto per evitare il contatto? Vedendo Leclerc il dubbio resta. Se vuole vincere il mondiale dovrà cominciare a fare anche questi calcoli.