Pagelline dal SakhirGp con Russel, Perez e la Ferrari Driver Academy al top

Pagelline dal SakhirGp che non ci aspettavamo. Sbagliano anche in casa Mercedes dove avevano fatto della perfezione il loro modello di vita e di corsa… e non solo ai box. Confermare Bottas e non prendere Russell è ancora più grave…

10 a George Russell. Alla sua prima con la Mercedes lascia subito il segno. Solo il pasticcio ai box gli toglie una vittoria che avrebbe creato parecchia confusione e magari anche nei pensieri di Hamilton. Gli è comunque bastato per minare le certezze di Bottas. La partenza a razzo e il sorpasso che gli ha rifilato dopo la Safety Car sono un biglietto da visita straordinario. Merita la Mercedes, poche chiacchiere.

10 anche a Checo Perez. Da ultimo a primo per la prima volta in vita sua. Una gara di rimonta e di sostanza. Una vittoria meritata in coda a un anno davvero buono che però non gli garantisce ancora un volante per l’anno prossimo. Scandaloso lasciarlo a piedi.

9 a Mick Schumacher e alla Ferrari Driver Academy. Uno Schumacher campione fa bene al cuore. Se c’è una cosa che funziona a Maranello è la scuola per giovani piloti, oggi migliore di quella Red Bull. Due campionati vinti significano tanto,

8 alla Racing Point futura Aston Martin. Due Mercedes Rosa sul podio nel giorno in cui le Mercedes vere scompaiono con un autogol che neppure il mitico Niccolai… magari il proprietario avrebbe preferito veder vincere il figlio che invece ha rischiato lo schianto dietro la Safety.

7 a Esteban Ocon. Zitto zitto è salito sul podio con la giallona facendo meglio di Ricciardo che gli partiva davanti. L’anno prossimo con Alonso non sarà così semplice.

6 a Carlos Sainz. Ha navigato a lungo in zona podio, poi ha perso l’attimo, ma anche in questo gran premio ha dimostrato di meritare il passaggio a Maranello. Vuole lasciare un bel ricordo in McLaren e ci sta riuscendo.

5 a Sebastian Vettel. Neppure con tutti i ritiri che ci sono stati è riuscito a finire in zona punti. Alla tv tedesca ha raccontato che la SF1000 crea problemi anche da ferma complicando il lavoro dei meccanici al cambio gomme. Questa ci mancava… Spiace averlo visto così in quest’ultimo anno in rosso, non lo meritava. Ma non credo sia solo colpa sua!

4 a Toto Wolff. Confermare Bottas quando si ha Russell a portata di mano è da ufficio inchieste…

3 a Jack Aitken… senza il suo testa coda con bacio al muro e perdita di alettone la Safety Car non sarebbe entrata e quindi..

2 a Charles Leclerc. Dal giro perfetto al botto perfetto in 24 ore… Calma ragazzo, calma. Le gare non si vincono al primo giro. Un altro errore al via, come in Austria. Recidivo. Ascolti i consigli di Seb che una settimana fa glielo aveva detto con le buone.

1 a Valtteri Bottas. Si è salvato per un pelo in qualifica, ma poi in gara è stato devastato da baby Russell. Non ha senso tenerlo a bordo. Speriamo Toto se ne renda conto. Indifendibile.

0 alla Mercedes. La carlona del weekend e forse dell’anno… un pasticciaccio così non lo si vedeva da tempo. Pensate se lo avessero fatto in Ferrari che cosa avremmo detto.