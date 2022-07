Pagelline di Silverstone: Ferrari vincere non basta

La Ferrari ha vinto la gara numero 241 della sua storia, ma c’è poco da stare allegri perché è una vittoria amara. Avrebbe dovuto vincere Leclerc e non Sainz che non ha rubato nulla, sua chiaro. Lui non ha colpe il team ne ha tante.

10 e lode all’Halo. Ha salvato un’altra vita. Adesso anche in Cina sarà popolarissimo. E Zhou diventa un altro sopravvissuto.

10 a Carlos Sainz. Perché se il giorno dopo la tua prima pole vinci anche la tua prima gara significa che hai fatto tutto bene. Sainz non era il più veloce in qualifica e non lo era neppure in gara. Ma ha preso pole e vittoria. Lui ha fatto tutto quello che doveva. E fa bene a far festa.

10 anche a Charles Leclerc. Ancora una volta non ha perso per colpa sua ma di una decisione sbagliata del box. Però continua a essere un uomo squadra straordinario. Le sue dichiarazioni post gara sono un esempio. E quello che ha fatto per difendersi nei giri finali è stato straordinario.

9 a Sergio Perez. Era ultimo. Ha chiuso secondo approfittando come meglio non poteva della Safety Car. Fortunato, ma comunque bravo in un weekend in cui sembrava spento.

8 a Lewis Hamilton. Bentornato. Sarà l’aria di Silverstone, saranno le novità sulla Mercedes ma per un weekend si è rivisto il vecchio Lewis. Ci mancava.

7,5 a Mick Schumacher. Finalmente un weekend degno del cognome che porta. Avanti così, avanti tutta.

7 a Fernando Alonso. Ha tentato il colpaccio in qualifica e poi si è divertito come un matto in gara.

6 a Max Verstappen. Che cosa si sia rotto sulla sua Red Bull non è chiaro (un detrito avrebbe rovinato il fondo), ma lui tra una lamentela e l’altra ha tenuto duro portandosi a casa dei punti preziosi.

5 a Gasly, ha innescato lui la carambola alla partenza. Imprudente.

4 a Tsunoda. Prima si schianta in uscita box, poi va a colpire Gasly. Geniale.

3 alla Sauber perché non si spiega quel rollbar schiacciato e strappato via. L’Alfa Romeo non c’entra.

0 alla strategia Ferrari. La chiamata sbagliata sta diventando una costante. E l’hanno pure pensata e poi spiegata. Speriamo sua l’ultima volta. Sacrificare Leclerc non chiamandolo a cambiare gomme è un errore pazzesco. Sembra che in Ferrari nessuno abbia visto l’ultimo Gp della scorsa stagione.