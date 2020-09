Rassegna stampa: contro #Hamilton sentenze pilotate?

Rassegna stampa dedicata alla sciocchezza del re. Hamilton e la Mercedes sotto accusa a Sochi. Giusto. Solo io sottolineo la sproporzione della pena. Voi che ne pensate?

Stanno cercando di fermarmi, non è vero? Lewis Hamilton

Ha fatto due scemenze e nessuno dei suoi ai box lo ha aiutato, dicendo di togliersi di là. Per Luigi Perna, sulla Gazzetta dello sport, il pasticcio c’è stato, ma “in certi casi questo eccesso di regole rischia di condizionare il risultato a tavolino, in modo artificiale. Dando la sensazione alla gente che certe decisioni siano quasi “pilotate”, per creare spettacolo”.

Mauro Coppini sul Corriere dello sport-Stadio dà una lettura quasi psicologica di quanto accaduto. “Davvero possiamo immaginare che un sei volte campione del mondo ignori le più banali regole del gioco per procurarsi penalità da principiante che alla fine non fanno che affilare a proprie spese le lame spuntate dei suoi contendenti? E’ certamente azzardato pensare che i suoi macroscopici errori siano voluti per trasformare una sconveniente routine in una avventura da mettere negli annali della Formula 1. Eppure non c’è migliore spiegazione di fronte a “distrazioni” che si verificano sempre più spesso. In questo senso Lewis Hamilton diventa parte del gioco. La sua necessità di affermarsi come uomo più ancora che come pilota, gioca a favore dello spettacolo. E allora la Formula 1 e Hamilton diventano l’uno lo specchio dell’altra. Impegnati in una lotta di sopravvivenza nella quale ogni trucco è il benvenuto”.

Su il Giornale io ho ripreso la tesi già espressa su questo blog e poi a Race Anatomy: “Lewis Hamilton è umano. Può anche sbagliare. Non studia il regolamento e in squadra non c’è nessuno che glielo faccia notare. Ma punire un peccato veniale con una sanzione che sportivamente parlando è equiparabile ad una ghigliottina, pare davvero eccessivo. Una punizione che assomiglia a un accanimento contro il pilota che sta dominando il campionato, ma allo stesso tempo sta sfruttando le sue vittoria per la sua campagna black lives matter che evidentemente comincia a dar fastidio visto che da ieri sono vietate pure le magliette indossate sopra la tuta sul podio. Qualche anno fa a Lewis veniva concesso tutto, ricordiamoci quel rientro in pista dopo che aveva già imboccato la corsia box in Germania 2018, episodio che poi si è ripetuto anche la scorsa stagione. Quest’anno non gliene lasciano passare una”.

Fabio Tavelli sul Foglio.it ha scritto che “senza quella doppia penalità staremmo celebrando un altro successo del Re Nero. Il regolamento, anche quando appare un po’ cervellotico, lo devono rispettare sia i Monarchi che i loro sottoposti. Hamilton rimanda l’aggancio a Schumi. Potrebbe farlo tra due settimane al Nürburgring, terra di Germania, terra di Michael e della Mercedes”.