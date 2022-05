Rassegna stampa tra sogni rossi Ferrari e Ducati

Ancelotti Carlo Magno a parte è tutto un motore sulle pagine sportive di oggi. Da Monte Carlo al Mugello è un delirio rosso. Frecce Ferrari e frecce tricolori si intrecciano in una domenica speciale.

In 67 anni di #MonacoGp valido per il Mondiale, 30 volte ha vinto chi partiva in pole. Come dire che Charles è metà dell’opera… l’anno scorso dalla Pole non riuscì neppure a scattare. Quest’anno dovrà solo stare calmo e parlare con la sua Ferrari curva dopo curva per accompagnarla fino al traguardo.

Le pagine dei quotidiani sportivi sul gran premio del Mugello trasformato in festival Ducati