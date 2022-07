Sprint Race: Ferrari strategia perfetta per far vincere Verstappen

La strategia Ferrari è perfetta. Per far vincere Verstappen. Geniale come Binotto lasci combattere tra loro i suoi piloti, mentre Max scappa via. Ma perché? Perché? Perché?

È incomprensibile come la Ferrari continui a non prendere una decisione che il mondo intero avrebbe già preso per tentare almeno tentare di andare a prendere Verstappen e lasciare aperto il sogno Mondiale.

Vedere Sainz lottare con Charles per il secondo posto, è davvero qualcosa di cui non capisco il senso: vederli sorpassarsi un paio di volte a vicende mentre là davanti Max si diverte a guardare la marea Oranje impazzita per lui.

Charles e Carlos si saranno anche divertiti, non sembrano arrabbiati uno con l’altro, ma non è questa la strategia giusta per lottare per il titolo. La Red Bull e Max ringraziano, magari avrebbe vinto comunque Verstappen, ma la Ferrari era davvero vicina. Max e Charles e in alcuni giuri anche Carlos, giravano esattamente con lo stesso tempo, pochi millesimi di differenza. Tanto che alla fine dei 23 giri (uno in meno del previsto per il doppio giro di ricognizione causa Zhou in panne) tra Max e Charles c’era soltanto 1”6 di distacco.

La sprint non ha cambiato nulla. Solo Perez ci ha guadagnato risalendo dalla tredicesima posizione (dove era stato retrocesso in serata) alla quinta da cui partirà per la gara di domani. Hamilton coinvolto in un incidente con Gasly (ancora lui) ali via ha limitato i danni dopo una bella lotta con Mick che solo nel finale gli ha permesso di soffiare a Schumacherino l’ultimo punto in palio.