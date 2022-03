Sta scoppiando la Febbre Ferrari, record di ascolti in tv su Sky e di articoli sui quotidiani

È febbre Ferrari. Quello di domenica è stato il Gran premio più visto di sempre nella storia di Sky con quasi 2 milioni di spettatori e il 9,6% di share. Battuto il primato del Gp d’Italia 2019, quello vinto da Leclerc.

Ma è febbre Ferrari anche sui quotidiani dove solitamente al martedì la Formula 1 negli ultimi anni tendeva a sparire. Oggi invece tutti titolano sul sogno Ferrari e di Leclerc. L’equipe in Francia dedica una pagina alla “Ferrari bianca”, la Haas risorta.

La Stampa: “Rossa sprint” – F1, una vittoria e tre podi nella doppia trasferta in Medio Oriente. Prossime tappe Australia e Imola favorevoli alla F1-75. Avvio mai così forte dal 2004 con Schumacher. La soddisfazione del team principal Binotto: «Più punti di Red Bull e Mercedes messe insieme»

La Repubblica: “Ferrari-Red Bull sui decimi di secondo” – «Attenti a chi spende fuori dalle regole». Braccio di ferro sugli aumenti al budget che la Fia vuole concedere Prossimo scontro sulle curve di Melbourne

Corriere della sera: “Ferrari, il piano Mondiale degli sviluppi – Binotto: Ogni decimo sarà decisivo. Ma ci vogliono i controlli per far rispettare il budget cap

Jean Alesi ha scritto su Corsera: “Quando vedo Leclerc e Verstappen mi sembra di guardare una immagine doppia. L’uno è la fotocopia dell’altro. Charles può sembrare più bravo nella lettura della corsa ma è solo una impressione. Noi tutti abbiamo in mente Max come rivale di Hamilton. Tra loro c’era una specie di odio agonistico che faceva perdere il senso della realtà a entrambi. Questo modo di combattere adesso non appare e Verstappen riesce a controllare mentalmente ogni fase della corsa”

Corriere dello sport-stadio: “Sempre più Ferrari” – Dopo l’exploit dell’esordio è arrivata la conferma: il team principal mette la Ferrari in modalità “avanti tutta”. Binotto: «E adesso gli sviluppi. Anche trovare uno o due decimi farà la differenza. Abbiamo più punti di Mercedes e Red Bull messe assieme». Unica singolarità: il silenzio del presidente dopo il doppio colpo

La Gazzetta dello sport: “Perché ora Leclerc fa paura a tutti” – Ferrari in pugno, duro nei duelli. Mondiale punto a punto con Max | “Febbre rossa” – Tifosi in delirio, boom in tv. E se Imola apre il prato… Il duello di Jeddah da record su Sky

Il Giornale: Ribaltone in due gare, Rossa allo Scoperto “Siamo da mondiale”

Autosprint: Rabbia Saudita